CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения
|

Защита третьего умного дома класса А от «Философт» прошла успешно

Девелопер ЛИГО совместно с компанией «Философт» успешно защитил проект умного дома класса А в доме бизнес-класса «Рождественская 63» в Южно-Сахалинске. Защита прошла с рекордным результатом – все члены экспертного совета проголосовали единогласно «За». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Этот проект стал пятым умным домом класса А в России и третьим в портфеле «Философт». Таким образом, компания укрепляет позиции лидера рынка: на сегодняшний день 3 из 5 сертифицированных умных домов высшего класса в стране реализованы с использованием решений «Философт». Кроме того, «Рождественская 63» стала первым в России проектом, где была успешно реализована и защищена концепция беспроводной умной квартиры для дома высшего класса.

Проект предусматривает комплексную цифровизацию жилого комплекса: многофакторная система контроля доступа и распознаванием номеров; видеонаблюдение с видеоаналитикой (пересечений по линиям, интерактивный поиск событий в архиве и обнаружение оставленных предметов); диспетчеризация приборов учета; управление инженерными системами (освещение, запорная арматура на стояках ХВС и ГВС); управление доступом в лифтах через BLE; бронирование мест общего пользования.

Жители получат возможность управлять климатом, освещением и безопасностью, а также взаимодействовать с управляющей компанией через мобильное приложение «Мажордом».

«Три успешные защиты в разных регионах страны подтверждают: наш подход к созданию умных домов работает вне зависимости от масштаба проекта и географического расположения. Для нас это не просто цифры в портфеле, а подтверждение того, что мы движемся в верном направлении», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

Успешная защита укрепляет репутацию компании как ведущего эксперта в области цифровизации жилых комплексов и создания умных домов высшего класса в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Микрон» получит 1,5 миллиарда на разработку «железа» для выпуска чипов на замену американскому

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще