Уникальный цифровой объект для российской энергосистемы возводится в Пестречинском районе Татарстана

В Пестречинском районе Республики Татарстан начинается реализация масштабного проекта по созданию инновационного цифрового объекта энергетической инфраструктуры. Проект станет первым в своем роде для российской энергосистемы и задаст новые стандарты в отрасли. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Подстанция напряжением 110 кВ «Пестрецы», расположенная рядом с районным центром, будет носить имя своей предшественницы, которая более полувека обеспечивала электроэнергией местное население и промышленные предприятия. В настоящее время в районе проживает около 70 тыс. человек, активно работают крупные промышленные предприятия, строительные компании и агропроизводства. Кроме того, через старую подстанцию, поставленную под напряжение в 1972 г., осуществляется транзит электроэнергии на другие подстанции АО «Сетевая компания» – ПС 220 кВ «Кутлу Букаш» и ПС 500 кВ «Киндери». Эксплуатация оборудования находится в ведении филиала компании – «Приволжские сети». Сейчас мощность этой развивающейся территории составляет 12,36 МВт. Планируется подключение новых потребителей на более чем 5 МВт. Эксперты филиала компании считают, что число потребителей и нагрузка будут увеличиваться.



Пока действующая подстанция продолжает работать и снабжать энергией потребителей, на новом объекте площадью 7,5 тыс. кв. м идут строительные и электромонтажные работы. Уже выполнены земляные работы. Из-за плавучих грунтов и высокого уровня воды при строительстве фундаментов используют металлические сваи, которые погружают с помощью вибрации. Сваи уходят в землю на глубину до восьми метров.

Сейчас специалисты ООО «Опора Плюс» завершают монтаж гибкой ошиновки для элегазовых выключателей. На открытом распределительном устройстве 110 кВ установлены два силовых трансформатора (по 10 МВА) производства ООО «СВЭЛ» (г. Екатеринбург), восемь высоковольтных ячеек укомплектованы продукцией татарстанского производителя – ООО «Энергоинновации». Это первый опыт взаимодействия между «Сетевой компанией» и резидентом промышленного парка «Искра-Волга» в Зеленодольском районе РТ, который поставил на объект широкий спектр недавно запущенного в производство электротехнического оборудования (от ограничителей перенапряжения до ячейковых порталов). Исполнители ценят постоянный контакт с производителями. Это помогает им оперативно решать вопросы, возникающие при монтаже и пуско-наладке.

Многолетним примером успешного сотрудничества в области импортозамещения является и вторичное оборудование, которым оснащены уже возведенные здания ОПУ и ЗРУ 10 кВ. Схема включает 22 ячейки, скомпонованных из оборудования еще одного татарстанского производителя – ООО «ЭлектроОптима».

«На площадке построили здание закрытого распределительного устройства 10 кВ, совмещенное с оперативным пунктом управления. В настоящее время прокладывают контрольные и силовые кабельные линии 0,4 кВ, а также оптические линии связи. Эти линии разместят в кабельных лотках для релейной защиты и АСУТП. Они будут передавать информацию между оборудованием и интеллектуальными устройствами контроля и управления. Подстанция станет уникальной цифровой системой», – сказал заместитель директора по основной деятельности ООО «Опора Плюс» Риназ Гайсин.

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Приволжских сетей Алексей Жиленков: «В ЗРУ и ОПУ ведутся пусконаладочные работы электрооборудования – «мозга» цифровой подстанции, впервые в России, оснащенной по архитектуре IV типа. Особенностью данной подстанции будет применение централизованных интеллектуальных электронных устройств, объединяющих в себе функции РЗА, КП, АСУ ТП, ТМ. Взаимодействие между устройствами будут осуществляется по цифровым каналам связи с использованием локально-вычислительной сети – мультишины. Это решение позволит оптимизировать взаимодействие всех элементов, систем и подсистем подстанции».

Модернизация подстанции откроет новые возможности: дистанционное управление из диспетчерских пунктов ОДС Приволжских сетей и Центра управления сетями. Также появится возможность мониторить состояние и эксплуатацию основного оборудования, измерять и регистрировать показатели качества электроэнергии, автоматизировать вспомогательные процессы.

Дополнительную уникальность подстанции придает использование литий-ионных аккумуляторов от еще одного республиканского производителя (ООО «ПромЭнерго») с высокой удельной энергоемкостью, что обеспечивает компактность размеров шкафов вторичного оборудования.

Основная цель инвестиционного проекта АО «Сетевая компания» – обновить устаревшее электрооборудование на современные образцы и повысить надежность электроснабжения потребителей прилегающих территорий.