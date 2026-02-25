CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Налоговые изменения 2026 г. ускорили переход бизнеса на ЭДО и системную цифровизацию процессов

Бизнес начал массово переходить на электронный документооборот (ЭДО), выяснили аналитики «СберКоруса». Причина — освобождение от НДС для услуг эквайринга, процессинга и части платежных сервисов. Однако изменения в налоговом регулировании стали лишь триггером более глубокой трансформации, считают эксперты Nopaper. Об этом CNews сообщили представители Nopaper.

По данным исследования «СберКоруса», в 2025 г. трафик обмена цифровыми документами вырос в 1,5 раза, а в январе 2026 г. число активных пользователей ЭДО почти удвоилось по сравнению с декабрем 2025 г.

Эксперты связывают этот скачок с отменой с 1 января 2026 г. льготы по НДС для услуг эквайринга, процессинга и части платежных сервисов. После введения стандартной ставки 22% компаниям потребовалось более четкое и оперативное юридическое сопровождение операций — это и ускорило массовый переход на ЭДО.

Ответом на новые требования стало не только внедрение ЭДО, но и более системная цифровизация внутренних процессов. Сейчас трендом в HR становится быстрое достижение результатов, которые можно измерить в деньгах. Чтобы снижать издержки и ускорять процессы, работодатели активнее внедряют цифровые инструменты для сокращения операционных затрат. Такие инструменты как КЭДО, LMS и ATS позволяют сократить оформление нового сотрудника с 3 часов до 30 минут, сократить подготовку обучающего курса с нескольких месяцев до пары недель и почти в два раза снизить время на закрытие вакансий.

«Автоматизация уже не конкурентное преимущество, а норма. В 2026 г. основная задача бизнесу нужно перестроить работу так, чтобы люди занимались задачами с большей ценностью. А самые понятные и алгоритмические процессы — такие как сбор резюме и кадровый документооборот — многие компании уже автоматизировали», — отметила Наталья Данилова, HR-директор Nopaper.

