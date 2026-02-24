CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

WMT AI: в 80% российских компаний ИИ-автоматизация ограничена использованием чат-ботов

В 80% компаний в России внедрение ИИ ограничено использованием чат-ботов. 11% автоматизировали с помощью ИИ один блок бизнес-процессов, но он не интегрирован с другими звеньями цепочки, поэтому данные из него нужно забирать вручную. И только в 9% российских компаний строят системы, где ИИ сам извлекает данные и сам выполняет действие (без участия человека). Такие результаты показало исследование российского вендора ИТ-решений WMT AI. Компания проанализировала данные аудита среднего и крупного бизнеса, проводимого экспертной группой в 2024 и 2025 гг.

Игорь Никитин, основатель WMT AI и эксперт по AI-трансформации, сказал, что самые распространенные в России сценарии внедрения ИИ — это «костыль» для бизнеса, а не полноценная автоматизация: «Есть простой, но ключевой критерий оценки эффективности внедрения ИИ — «тест буфера обмена». Вам необходимо изучить физику работы — например, как сотрудник использует результат от нейросети? Если он получает ответ, выделяет его мышкой, копирует и вручную вставляет в CRM, Excel или почту, это провал. Это наглядно показывает нам, что процесс остался старым. Просто человек стал быстрее набирать текст. Это не является трансформацией бизнеса, и это важно понимать. От такого формата внедрения ИИ ждать результатов не стоит».

Данные статистики WMT AI подтверждаются международными и российскими исследованиями. Международное консалтинговое агентство McKinsey&Company в своем отчете фиксирует, что 95% организаций используют нейросети неправильно, создавая разрозненные «островки автоматизации» вместо единой эффективной среды. Аналитики российской консалтинговой компании KT Team пришли к выводу, что 92% компаний увеличивают инвестиции в ИИ, но лишь 1% достигает полной операционной интеграции.

«Большинство компаний буквально попали в ловушку: они подключили сотрудников к чат-ботам, но не перестроили процессы. Доступ к нейросетям — это лишь фундамент, первый шаг. Но если организации останавливаются на нем, то просто получают дорогой «калькулятор слов». Настоящая эффективность (ROI) начинается там, где ИИ встроен в системы компании (по API или On-premise) и работает автономно», — отметил Игорь Никитин.

