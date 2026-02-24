CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студенты МИФИ разработали систему защиты подводной инфраструктуры

Студенты – члены Студенческого научного общества Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (СНО НИЯУ МИФИ) разработали проект «Сетецентрическая система для мониторинга и обеспечения безопасности подводной инфраструктуры РФ» (СЦС МиОБПИ). Об этом CNews сообщил представитель МИФИ.

Главная цель проекта – обеспечить безопасность российской морской инфраструктуры, включающей портовые сооружения, терминалы, подводные трубопроводы, кабельные линии связи и энергоснабжения и т. п. – критически важного элемента российской экономики. Решением этого вызова занимаются молодые учёные института ЛаПлаз).

Сердцевиной проекта является концепция сетецентричности. Это принцип организации, при котором разрозненные элементы, в данном случае робототехнические комплексы различной среды действия (БПЛА, наземных мобильных платформ, БЭК, НПА, а также многоcредных систем), объединяются в единую интеллектуальную сеть. Такая система действует не как набор отдельных устройств, а как целостный организм, где каждый аппарат обменивается данными с другими, создавая полную и актуальную картину обстановки под водой и на поверхности. Разрабатываемое унифицированное решение должно быть масштабно использовано для защиты ключевых морских объектов по всей стране, включая критически важный Северный морской путь.

Проект студентов уже получил высокую оценку экспертного сообщества. Академия военных наук РФ и Торгово-промышленная палата отметили его стратегическую значимость.

Это не просто исследовательская работа, а инициатива, стимулирующая развитие отечественных технологий в сфере подводной робототехники и создание новых высокотехнологичных отраслей промышленности, что крайне важно для технологического суверенитета страны, подчеркивают в МИФИ.

