CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в Ачинске

Компания «Ростелеком» завершила масштабную модернизацию уличного освещения в городе Ачинске Красноярского края. Специалисты установили более 1600 современных автоматизированных фонарей на ключевых городских магистралях, тротуарах и площадях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализован в рамках муниципального контракта и охватывает пространства с наиболее интенсивным автомобильным движением и популярными общественными зонами. В их числе — улицы Ленина, Щетинкина, Калинина, Чкалова.

Сергей Заушицин, директор по прикладным проектам Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы заменили устаревшие лампы на LED-светильники, внедрили цифровое управление. Это улучшило яркость, дало возможность дистанционно включать и отключать фонари в зависимости от уровня естественного света, контролировать работу приборов учета, а также оперативно выявлять незаконные подключения к электросети».

Применение новейшего технологического решения минимизирует эксплуатационные расходы города. Ежегодная экономия на потреблении электроэнергии достигнет 9 млн кВт/ч.

Игорь Титенков, глава Ачинского муниципального округа Красноярского края: «Современное освещение — основа безопасности и качества городской среды. Благодаря модернизации, улицы стали светлее, а снижение энергопотребления позволит высвободить значительные ресурсы. Эти средства мы в дальнейшем можем направить на развитие инфраструктуры, чтобы Ачинск становился еще более комфортным для проживания».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще