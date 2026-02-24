Российские отельеры учатся применять инструменты ИИ в своей работе

Более 50% российских отельеров уже используют инструменты искусственного интеллекта в работе своих объектов размещения, однако большинство пока ограничиваются тестированием отдельных решений. К таким выводам пришли специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» по итогам опроса представителей гостиничного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

По данным сервиса, регулярно используют инструменты искусственного интеллекта лишь 12% представителей гостиничного бизнеса. При этом самая большая доля участников – 40% – применяют такие решения точечно или в тестовом режиме.

Каждый десятый российский отельер изучает возможности технологий, но не начал применять их на практике (10%). При этом около 31% представителей российских отелей никогда не использовали ИИ в работе своих объектов размещения и даже не рассматривали их внедрение.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Уровень цифровизации в гостиничной индустрии довольно высок – многие отели работают с системами управления, модулями онлайн-бронирования, аналитическими платформами, сервисами для коммуникации с гостями и управления репутацией. Однако потенциал инструментов на базе искусственного интеллекта отельерами пока не раскрыт – несмотря на повышенное внимание ко всему, что связано с ИИ, доля проникновения таких решений невысока. На предстоящей бизнес-конференции Ориентир мы посвятим отдельный блок практическому применению ИИ – разберем реальные кейсы и сценарии, которые уже работают и могут быть применимы в гостиничной отрасли».

Согласно результатам опроса, среди основных задач, для которых представители отелей используют искусственный интеллект, лидируют маркетинговые и коммуникационные процессы.

Чаще всего ИИ применяют для подготовки рекламных материалов, текстов и креативов – этот вариант выбрали 22% респондентов. Почти столько же участников (21%) используют технологии для подготовки и оптимизации описаний отелей и номеров. Также ИИ помогает в работе с отзывами гостей – анализе обратной связи и подготовке ответов (18%). Около 15% респондентов используют его для коммуникации с гостями, включая подготовку писем и автоответов.

Реже технологии задействуют в операционных задачах: например, 10% используют ИИ для подготовки внутренних инструкций и обучения персонала, а 5% – для ценообразования и прогнозирования спроса.