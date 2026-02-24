CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Navicon по заказу «Инфинитум» разработал и запустил новый современный сервис хранения персональных данных

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по созданию нового сервиса для хранения персональных данных (СПДн) в «Инфинитум». Сервис СНДн обеспечивает централизованное управление чувствительными данными без рисков. Разработка сервиса велась в рамках программы развития и обновления ИТ-инфраструктуры АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Об этом CNews сообщили представители Navicon.

«Инфинитум» уделяет внимание развитию собственной ИТ-инфраструктуры и постоянно работает над ее совершенствованием. В компании более 40 информационных систем для управления различными бизнес-процессами и направлениями деятельности.

Чтобы существенно повысить безопасность работы с чувствительными данными, хранимыми в компании, было принято решение разработать и внедрить новую современную и надежную систему хранения персональных данных (СПДн). В качестве партнера, ответственного за реализацию проекта, был выбран системный интегратор и разработчик Navicon, с которым «Инфинитум» объединяет долгая история сотрудничества.

Первым этапом при запуске СПДн в «Инфинитум» стала интеграция с Личным кабинетом инвестора (ЛКИ), в рамках которой хранение всех персональных данных было перенесено в СПДн, а ЛКИ использует не сами персональные данные, а их идентификаторы. Это позволяет повысить уровень безопасности чувствительной информации.

Системы-клиенты могут через API делать запросы к СПДн на получение конкретной информации. Доступны в том числе сложные запросы — с настраиваемым набором колонок, сортировкой и фильтрацией.

«Нам было важно, чтобы сервис поддерживал широкий набор вариантов использования и возможных интеграций через API, а также быстрое подключение новых систем. И при этом давал необходимую уверенность в надежности и безопасности хранения информации. Продукт, разработанный командой Navicon, полностью устраивает нас с точки зрения гибкости и масштабируемости. Он минимизирует риски утечки персональных данных, которые могут повлечь за собой репутационные потери компании», — сказал Александр Базылев, старший владелец систем СПДн и ЛКИ.

«Это уже третий проект, реализованный нашей командой для «Инфинитум», включая разработку ЛКИ и внедрение модуля электронного голосования. Мы наблюдаем, как ИТ-инфраструктура компании выстраивается из заботы о клиентах и с учетом их потребностей — и рады быть частью этого процесса», — сказал Сергей Сюй-Кей-Мин, руководитель департамента BPM Navicon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще