Navicon по заказу «Инфинитум» разработал и запустил новый современный сервис хранения персональных данных

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по созданию нового сервиса для хранения персональных данных (СПДн) в «Инфинитум». Сервис СНДн обеспечивает централизованное управление чувствительными данными без рисков. Разработка сервиса велась в рамках программы развития и обновления ИТ-инфраструктуры АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Об этом CNews сообщили представители Navicon.

«Инфинитум» уделяет внимание развитию собственной ИТ-инфраструктуры и постоянно работает над ее совершенствованием. В компании более 40 информационных систем для управления различными бизнес-процессами и направлениями деятельности.

Чтобы существенно повысить безопасность работы с чувствительными данными, хранимыми в компании, было принято решение разработать и внедрить новую современную и надежную систему хранения персональных данных (СПДн). В качестве партнера, ответственного за реализацию проекта, был выбран системный интегратор и разработчик Navicon, с которым «Инфинитум» объединяет долгая история сотрудничества.

Первым этапом при запуске СПДн в «Инфинитум» стала интеграция с Личным кабинетом инвестора (ЛКИ), в рамках которой хранение всех персональных данных было перенесено в СПДн, а ЛКИ использует не сами персональные данные, а их идентификаторы. Это позволяет повысить уровень безопасности чувствительной информации.

Системы-клиенты могут через API делать запросы к СПДн на получение конкретной информации. Доступны в том числе сложные запросы — с настраиваемым набором колонок, сортировкой и фильтрацией.

«Нам было важно, чтобы сервис поддерживал широкий набор вариантов использования и возможных интеграций через API, а также быстрое подключение новых систем. И при этом давал необходимую уверенность в надежности и безопасности хранения информации. Продукт, разработанный командой Navicon, полностью устраивает нас с точки зрения гибкости и масштабируемости. Он минимизирует риски утечки персональных данных, которые могут повлечь за собой репутационные потери компании», — сказал Александр Базылев, старший владелец систем СПДн и ЛКИ.

«Это уже третий проект, реализованный нашей командой для «Инфинитум», включая разработку ЛКИ и внедрение модуля электронного голосования. Мы наблюдаем, как ИТ-инфраструктура компании выстраивается из заботы о клиентах и с учетом их потребностей — и рады быть частью этого процесса», — сказал Сергей Сюй-Кей-Мин, руководитель департамента BPM Navicon.