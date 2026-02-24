CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Команда «АЭ Деталь» освоила инструменты бережливого производства на «Фабрике процессов»

Сотрудники калужского предприятия ООО «Автоэлектроника Деталь» («АЭ Деталь») прошли практический тренинг на «Фабрике процессов» — учебной площадке для участников федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

Фабрика процессов — это формат обучения, при котором участники не только изучают инструменты бережливого производства, но и сразу применяют их на практике: в ходе тренинга команда собирала газовые редукторы, оптимизировала сборочные участки, отдел технического контроля и логистику. Тренинг проводят специалисты Регионального центра компетенций (РЦК), действующего на базе центра «Мой бизнес».

По итогам обучения команда «АЭ Деталь» вышла на виртуальный заработок в 258 тыс. руб. — показатель, отражающий потенциальную экономическую выгоду от внедренных улучшений.

«Программа организована очень интересно: в игровой форме удалось воспроизвести процесс, максимально приближенный к реальному производству. Главный вывод, который мы сделали: сокращая площади, оптимизируя численность персонала и улучшая процессы, мы напрямую экономим деньги. Эмоции от тренинга — самые яркие», — сказал руководитель направления по производству усилителя руля ООО «АЭ Деталь» Александр Купрюхин.

Сейчас предприятие перешло к этапу практической реализации: создан проектный офис, завершено обучение инструкторов по бережливому производству, которые будут внедрять и тиражировать эффективные практики на ключевых производственных участках.

