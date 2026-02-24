CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Группа «Т-Технологии» запустила речевую аналитику офлайн-коммуникаций для бизнеса

Группа «Т-Технологии» запустили речевую аналитику офлайн-коммуникаций – новый инструмент речевой аналитики, который помогает бизнесу анализировать разговоры сотрудников с клиентами в точках продаж и обслуживания: магазинах, офисах продаж и других локациях. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Решение расширяет возможности речевой аналитики: помимо традиционного анализа звонков и чатов контакт-центров, теперь платформа умеет обрабатывать записи с аудиобейджей и микрофонов. Это позволяет владельцам бизнесов улучшать качество сервиса, совершенствовать сценарии разговоров сотрудников, находить причины отказов клиентов и точки роста продаж.

Отдельное отличие решения «Т-Технологий» – инструмент на базе собственной большой языковой модели T-Pro для анализа коммуникаций. Он способен отвечать на конкретные бизнес-запросы: почему клиент отказался, чем был доволен, по какому запросу обращался. Пользователи могут сформулировать запрос в свободном формате, и инструмент позволит быстро проверить гипотезу на выборке диалогов. Например, в ритейле запросы могут звучать как «каких товаров не хватило клиентам», «почему клиент отказался от дополнительной услуги», «какие действия менеджера привели к продаже».

1-2.jpg

Т-Банк

Как работает речевая аналитика в офлайне

Аудиобейдж или микрофон записывает диалоги сотрудника в течение смены. Затем записи передаются на платформу голосовых технологий VoiceKit, где технология распознавания речи обрабатывает аудио: преобразовывает в текст только целевую речь, игнорируя фоновые разговоры, определяет количество говорящих на основе голосовых характеристик и соотносит фразы со спикерами, а затем, опираясь на косвенные признаки – речевую активность спикеров и динамику их взаимодействия – сегментирует запись на отдельные консультации.

Что умеет платформа и где она применима

Платформа речевой аналитики может помочь компаниям понять, системна ли та или иная проблема с помощью быстрого умного поиска по множеству коммуникаций. Для проверки гипотез – от причин отказов до особенностей спроса – доступен инструмент на базе T-Pro, который анализирует выборку и отвечает на прикладные бизнес-вопросы. Чтобы сократить время внедрения решения, платформа опирается на готовые словари и модели и машинного обучения не требует долгой настройки. Отчеты выделяют топ-перформеров и тех, кому требуется дообучение, а личный кабинет позволяет сотруднику увидеть оценку, примеры коммуникаций и обратную связь.

2-3.jpg

Т-Банк

Решение ориентировано на бизнесы с большим количеством офлайн-контактов с клиентами: розничные сети (электроника, спорт, fashion, мебель, косметика, ювелирные и пр.), фитнес-клубы, кафе и рестораны, автодилеры, сфера гостеприимства.

Речевая аналитика офлайн-коммуникаций уже протестирована в работе компаний в непродуктовом ритейле и сфере обслуживания. Также она используется в работе представителей «Т-Банка». Технология преимущественно тестировалась на таких сценариях, как анализ качества обслуживания и поиск точек роста.

Игорь Маслов, вице-президент, главный технический директор «Т-Банка»: «Офлайн-коммуникации долгое время оставались наименее измеримой частью клиентского опыта. Сегодня мы видим устойчивый рыночный запрос на инструменты, которые позволяют анализировать “голос” клиента в точках продаж и обслуживания. По нашим оценкам на текущий момент, рынок речевой аналитики офлайн-коммуникаций в России составляет около 8,5 млрд рублей и имеет потенциал для дальнейшего роста. При разработке инструмента мы сфокусировались на прикладных задачах бизнеса: высоком качестве распознавания речи в сложных акустических условиях и быстрой проверке гипотез».

Речевая аналитика офлайн-коммуникаций доступна для бизнеса и подключается с сопровождением команды на этапах внедрения, настройки оборудования и запуска аналитики. Наиболее ощутимый бизнес-эффект внедрение технологии дает в крупных и средних сетях с 50 и более устройствами.

Оставить заявку на подключение можно на сайте «Т-Банка».

Компании группы «Т-Технологии» развивают речевые технологии с 2016 г. и использует их как основу для собственных B2B-решений. Ключевой технологический компонент – платформа распознавания и синтеза речи VoiceKit, которая помогает бизнесу автоматизировать работу кол-центров, создавать системы контроля качества и разрабатывать голосовых ассистентов. На базе голосовых технологий «Т-Технологии» также развивают речевую аналитику для контакт-центров и отделов продаж – платформу, которая помогает анализировать коммуникации и улучшать качество клиентского сервиса.

