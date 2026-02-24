CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ALP Group внедрила ERP-систему «1С» для производителя модульных ЦОД ДАТАРК

ИТ-интегратор ALP Group завершил внедрение современной информационной системы «1С:ERP» для производственной компании ДАТАРК, которая специализируется на разработке и выпуске модульных дата-центров. В результате проекта ДАТАРК объединила управленческий, бухгалтерский, кадровый и оперативный контуры учета в единой базе данных и упростила управление ключевыми бизнес-процессами. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

До старта проекта учет ДАТАРК велся в нескольких кастомизированных системах «1С» — «1С:ERP», «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом», а документооборот был реализован в отдельном немецком решении Omnitracker. Такая архитектура усложняла синхронизацию данных, приводила к ручным операциям и требовала больших ресурсов на сопровождение.

Целью внедрения стало сокращение трудозатрат пользователей, синхронизация учета и упорядочивание внутреннего делопроизводства. В качестве целевых решений были выбраны «1С:ERP 2.4» и «1С:Документооборот 3.1» с минимальными доработками. «Для нас было принципиально важно не просто заменить набор разношерстных систем, а выстроить устойчивую ERP-архитектуру на базе типовой функциональности , которая действительно работает на бизнес. Это позволяет заказчику снизить зависимость от сложных интеграций и упростить дальнейшее развитие ИТ-ландшафта», — отметил исполнительный директор ALP Group Александр Казеннов.

В результате ДАТАРК перешла на единую базу данных, в которой сегодня работают свыше 50 сотрудников группы компаний, включая производственное подразделение. ERP-система охватывает ключевые роли — руководителей проектов, закупщиков, HR, склад и руководство компании. Для разграничения доступа используется встроенная ролевая модель. По словам представителей компании, пользователи быстро адаптировались к новой системе: благодаря инструкциям и поддержке ALP Group переход на новые процессы занял около месяца.

Значительный эффект внедрение дало для производственного контура. Руководители проектов формируют спецификации изделий непосредственно в ERP, а эти данные без повторного ввода используются в закупках и производстве. Это сократило дублирование операций и снизило риск ошибок, а также повысило прозрачность проектной экономики.

«После перехода на единую ERP-систему мы фактически ушли от ручных обменов и несогласованных данных между учетными контурами. Руководители проектов работают в одной системе с бухгалтерией и производством, видят экономику своих проектов и понимают, как их данные используются дальше. В документообороте исчезла почта как основной инструмент согласований: все версии документов, статусы и комментарии теперь находятся в системе и всегда под контролем», — отметил руководитель проекта интеграции продуктов «1С» в ДАТАРК Владимир Иваненко.

«Мы реализовали данный проект не просто нашему клиенту, а давнему стратегическому партнеру компании. И очень рады, что вслед за развитием бизнеса коллеги расширили свой контур автоматизации самыми современными продуктами в линейке «1С» с нашей помощью», — сказал исполнительный директор ALP Group Александр Казеннов.

