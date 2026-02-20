CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

Курганские предприятия нарастили на 10% инвестиции во внедрение технологии интернета вещей

МТС проанализировала спрос на отечественные ИТ-решения среди зауральских компаний. В 2025 г. в Курганской области лидером по динамике и объему инвестиций в интеграцию стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Things), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. наибольший рост объема инвестиций у компаний Курганской области пришелся на IoT-решения – объем вложенных средств вырос год к году на 10%. Ключевым драйвером роста спроса в Зауралье на умные датчики стало активное внедрение M2M-устройств для автоматизации и анализа работы промышленных предприятий.

Наиболее активный рост спроса на приобретение и установку IoT-датчиков также показали производственные компании Зауралья. Сервисы на базе интернета вещей обеспечивают удаленный мониторинг параметров работы оборудования, в том числе контролируют давление, температуру и другие важные характеристики устройств, учитывают расход электричества и других ресурсов. Использование IoT-решений дает возможность бизнесу следить за состоянием здоровья персонала, что особенно важно для работы на промышленных предприятиях, а также обеспечивает мониторинг автопарка и разъездного персонала.

Также такое оборудование активно внедрялось в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в ресурсоснабжающих организациях. М2М-устройства обеспечивают дистанционный мониторинг работы приборов учета и сбора показаний, выявляют в реальном времени протечки и кражи на сетях, за счет чего цифровое решение позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и в кратчайшие сроки устранять их. Другим трендом использования технологии интернета вещей стало внедрение М2М-устройства в работу логистических компания, а также на предприятиях с собственным автопарком и разъездным персоналом. Умные датчики интегрируются с IoT-платформой для анализа и выстраивания оптимальных маршрутов, предотвращения аварий и снижения расходов на топливо.

«IoT-технологии помогают курганскому бизнесу закрывать сразу несколько задач – от контроля охраны труда до выявления коммерческих потерь. Умные датчики могут автономно работать до десяти лет даже на большом расстоянии без подзарядки, что особенно актуально для сложной местности и удаленных объектов. Это позволяет нам размещать оборудование в самых труднодоступных местах и разрабатывать сценарии работы под самые нестандартные проекты», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще