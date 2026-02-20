Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud

Благотворительный фонд «Большая Перемена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и выстраивать долгосрочные отношения с донорами без затрат на обслуживание серверов. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

«Большая Перемена» помогает людям с опытом сиротства получить образование, освоить жизненные навыки и адаптироваться к самостоятельной жизни. Для устойчивой работы фонду необходим системный учет взаимодействий с благотворителями, поскольку их пожертвования обеспечивают непрерывность программ помощи.

В рамках программы поддержки благотворительных организаций VK Cloud предоставил фонду виртуальную инфраструктуру. Она состоит из двух серверов: на одном постоянно работает основная CRM-система, второй служит тестовой средой для проверки обновлений и разработки новых функций. Также настроено регулярное резервное копирование, что обеспечивает сохранность данных и устойчивость работы системы.

Облачная модель позволяет фонду гибко настраивать CRM, обеспечивать круглосуточную доступность сервиса и наращивать ресурсы по мере роста базы доноров и сотрудников. CRM-система в облаке работает из разных регионов и не требует значительных затрат на администрирование.

«Для нас важно использовать решение, которое не требует постоянных технических усилий и при этом является надежным и понятным в управлении. С VK Cloud мы можем все силы сосредоточить на развитии программ помощи, а не на обслуживании серверов. За все время работы у нас не возникало проблем с инфраструктурой, и мы уверены, что сможем масштабировать систему по мере роста фонда», — отметил Иван Затолокин, руководитель направления информационных технологий фонда «Большая Перемена».

«Опыт фонда “Большая Перемена” показывает, что облачная инфраструктура может стать основой устойчивого развития НКО. Надежные виртуальные ресурсы и резервное копирование позволяют организациям безопасно работать с данными, развивать собственные цифровые инструменты и масштабировать социальные проекты без значительных ИТ-затрат», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.