CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Облака
|

Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud

Благотворительный фонд «Большая Перемена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и выстраивать долгосрочные отношения с донорами без затрат на обслуживание серверов. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

«Большая Перемена» помогает людям с опытом сиротства получить образование, освоить жизненные навыки и адаптироваться к самостоятельной жизни. Для устойчивой работы фонду необходим системный учет взаимодействий с благотворителями, поскольку их пожертвования обеспечивают непрерывность программ помощи.

В рамках программы поддержки благотворительных организаций VK Cloud предоставил фонду виртуальную инфраструктуру. Она состоит из двух серверов: на одном постоянно работает основная CRM-система, второй служит тестовой средой для проверки обновлений и разработки новых функций. Также настроено регулярное резервное копирование, что обеспечивает сохранность данных и устойчивость работы системы.

Облачная модель позволяет фонду гибко настраивать CRM, обеспечивать круглосуточную доступность сервиса и наращивать ресурсы по мере роста базы доноров и сотрудников. CRM-система в облаке работает из разных регионов и не требует значительных затрат на администрирование.

«Для нас важно использовать решение, которое не требует постоянных технических усилий и при этом является надежным и понятным в управлении. С VK Cloud мы можем все силы сосредоточить на развитии программ помощи, а не на обслуживании серверов. За все время работы у нас не возникало проблем с инфраструктурой, и мы уверены, что сможем масштабировать систему по мере роста фонда», — отметил Иван Затолокин, руководитель направления информационных технологий фонда «Большая Перемена».

«Опыт фонда “Большая Перемена” показывает, что облачная инфраструктура может стать основой устойчивого развития НКО. Надежные виртуальные ресурсы и резервное копирование позволяют организациям безопасно работать с данными, развивать собственные цифровые инструменты и масштабировать социальные проекты без значительных ИТ-затрат», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Минобороны требует почти 200 миллионов у поставщика систем засекреченной связи

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Софтлайн» нарастил финансовые показатели и удвоил уровень задолженности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще