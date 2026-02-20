CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«ДАР» предложит своим клиентам решения Sherpa Robotics

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») заключила партнерское соглашение с Sherpa Robotics, российским разработчиком решений для роботизации бизнес-процессов. Теперь клиентам «ДАР» станет доступна платформа Sherpa RPA, позволяющая сократить долю рутинного труда и повысить качество операций за счет интеллектуальной автоматизации. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа Sherpa RPA предназначена для простой и эффективной автоматизации типовых бизнес-процессов и интеграции разрозненных ИТ-систем. Технология активно используется компаниями из различных отраслей, таких как промышленность, финансовые услуги, розничная торговля и т.д.

Одна из отличительных особенностей Sherpa RPA — интеграции искусственного интеллекта. В платформе используются оффлайн-алгоритмы ИИ для ускоренного создания роботов, умный помощник для разработчиков, генерация сценариев автоматизации по текстовому описанию, а также нейросетевые инструменты для создания шаблонов распознавания документов. Также большим преимуществом Sherpa RPA является no code/low code подход, что помогает разработчикам осваивать платформу значительно проще и быстрее.

Платформа включает сотни функциональных блоков для автоматизации различных функциональных областей. Среди блоков — инструменты для работы с Microsoft Office, PDF, электронной почтой, файловой системой и Google Sheets, модули для парсинга и распознавания каптчи, работы с cookies и прокси, а также блоки для операций, связанными с временными интервалами и календарем. Поддерживается интеграция с мессенджерами, работа с изображениями, FTP, архивами, таблицами данных.

Sherpa RPA поддерживает все востребованные бизнесом системы и приложения (ERP, Java-приложения, RDP-подключения, Citrix и др.), что облегчает внедрение платформы в существующую ИТ-среду заказчика без масштабных доработок.

Помимо платформы Sherpa RPA, в рамках партнерства клиенты «ДАР» получат доступ к Sherpa AI Server — решению для управления и оркестрации больших языковых моделей. Продукт позволяет интегрировать возможности генеративного ИИ с корпоративной инфраструктурой, обеспечивая безопасную работу с LLM в контуре компании без передачи данных третьим сторонам. Sherpa AI Server поддерживает различные языковые модели, включая российские разработки, и дает возможность создавать ИИ-ассистентов для решения бизнес-задач.

«Благодаря партнерству с Sherpa Robotics клиенты “ДАР” смогут быстрее запускать проекты по роботизации рутинных операций, снижать операционные затраты за счет сокращения доли ручного труда, повышать точность и скорость обработки данных, а также ускорять интеграцию между разными ИТ-системами. Доступ к Sherpa RPA позволит компаниям, независимо от отрасли и масштаба, выстраивать современные, гибкие и устойчивые к росту нагрузки процессы, опираясь на широкую функциональность платформы», — отметил Константин Смирнов, управляющий партнер «ДАР».

«Партнерство с "ДАР" открывает для нас новые возможности в работе с корпоративными клиентами, которым важна не только технология, но и высокий уровень экспертизы в части внедрения ИТ-решений. Команда "ДАР" обладает глубоким пониманием потребностей бизнеса в автоматизации и цифровой трансформации. Уверен, что совместно мы сможем реализовать сложные проекты, связанные с роботизацией бизнес-процессов, и помочь компаниям максимально эффективно использовать возможности Sherpa RPA с интегрированным искусственным интеллектом», — сказал Константин Артемьев, основатель и генеральный директор Sherpa Robotics.

