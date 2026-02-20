Автомобилисты назвали худших советчиков по ремонту и обслуживанию авто

Самые бесполезные советы дает нейросеть – лишь 1% респондентов указали ее как надежный источник и блогеры (2%). Возглавляют рейтинг «самых хороших советчиков» близкие друзья (33%), представители автосервисов (23%) и автоэксперты (18%). К таким выводам пришли аналитики группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Fit Service по результатам опроса 1222 автовладельцев из крупных городов.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в феврале 2026 г. среди 1222 автовладельцев – жителей 17 крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.

Абсолютное большинство россиян (86%) заявили, что обращаются за советом к кому-либо, когда дело касается автомобиля. Чаще всего респонденты ищут информацию в интернете (37%), задают вопросы близким (33%) или коллегам на работе (25%). Каждый пятый также заявил, что обращается за мнением к сотруднику автосервиса. Больше остальных просят помощи автомобилисты из Новосибирска (89%), Москвы (90%) и Казани (91%). Реже всех в автомобильных советах нуждаются представители Краснодара (62%). В топ-3 также входят красноярцы (75%) и омичи (79%).

Российские автовладельцы нуждаются в советах по ремонту автомобиля (42%). Каждому третьему необходимо стороннее мнение при выборе автосервиса, а четверти – по запчастям и комплектующим. Еще столько же респондентов нуждаются в помощи с подбором б/у автомобиля, а 17% хотят получить экспертное мнение по его улучшению (апгрейду). Только 10% опрошенных обращаются за советами по поиску нового автомобиля.

Большинство респондентов, обращающихся за советами, сталкивались с тем, что помощь оказывалась вредной для автомобиля. Каждый четвертый (27%) отмечает, что получаемые советы часто бывают губительными, 29% сталкиваются с такой помощью лишь периодически, а 30% – редко.

«В процессе взаимодействия между автолюбителем и автосервисом, наша компания выступает в роли независимого рефери, задача которого обеспечить своему клиенту лучший опыт и вознаградить партнерские станции-отличники ростом объема заказов. Мы ежемесячно составляем собственный рейтинг СТОА на основе выездных проверок экспертов, скорости и качества производимых работ, но главное - реальных отзывов и оценок наших клиентов. На основе этого рейтинга регулярно отсеиваем сервисы, слабоориентированные на клиентов, помогаем станциям выявлять недочеты и исправляться. Уверен: соединяя наших клиентов с лучшими автосервисами, мы активно и справедливо развиваем рынок, ведь наши клиенты заслуживают только самого лучшего опыта, а станции-партнеры - самого эффективного и клиентоориентированного бизнеса», - сказал директор по клиентскому сервису «Ренессанс страхование» Андрей Турунов.

Каждый третий из тех, кто получал вредные советы, отмечает, что ущерб от них не превышал 50 тыс. руб. Каждый четвертый (24%) был вынужден компенсировать от 50 до 100 тыс. руб. из-за плохих советов, а еще 23% – от 100 до 150 тыс. руб. При этом наиболее вредным является чужое мнение в ремонте/обслуживании авто (38%) и в выборе автосервиса (27%).

«В эпоху информационного шума особенно важно правильно выбирать, кому доверять свой автомобиль. Цена ошибки здесь — не только лишние расходы, но и безопасность людей в салоне. Профессиональный автосервис с репутацией, прозрачными процессами, гарантией на работы и нацеленностью на долгосрочные отношения с клиентами всегда надежнее, чем советы из форума или случайного блога», — отметила Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

Женщины на четверть чаще мужчин платят за вредные советы весомые деньги. Среди мужчин доля тех, чей ущерб был до 50 тыс. руб. составляет 40%, тогда как у женщин – 29%. Автолюбительницы в два раза чаще «покупают» вредные советы на сумму более 200 тыс. руб. (7% против 3% у мужчин) и в полтора раза чаще тратят 150-200 тыс. руб. (17% против 10% соответственно).