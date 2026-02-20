«Астра Консалтинг» и «Техпромсофт» создадут экосистему комплексных ИБ-сервисов

«Астра Консалтинг» и ООО «Техпромсофт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевыми направлениями совместной работы станут создание экосистемы сервисов для многоуровневой проактивной защиты ИТ-ландшафта, доверенных программно-аппаратных комплексов, а также систем коммуникации, способных обеспечить конфиденциальность и надежную защиту взаимодействия не только внутри организации, но и с ее контрагентами. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В роли подписантов выступили главы компаний Сафрон Дандаев и Тимурбулат Султангалиев. Стороны нацелены на долгосрочное сотрудничество, планируют выстроить комплексную экосистему ИБ-сервисов и своей ключевой задачей выбрали создание совместных решений, которые охватят важнейшие аспекты защиты инфраструктуры.

В портфель общих разработок войдут специализированные платформы и сервисы на основе отечественных технологий. Одними из базовых элементов станут центры управления ИБ, позволяющие вести всесторонний мониторинг киберугроз и оперативно реагировать на инциденты в масштабах распределенного ландшафта. К другим приоритетным направлениям относятся формирование доверенных ПАК – интегрированных наборов софта и «железа» для безопасной ИТ-среды, а также создание систем коммуникации, где будут обеспечены конфиденциальность и защита взаимодействия. Примеры таких систем – это корпоративная электронная почта и другие средства обмена служебной и иной информацией как внутри самой организации, так и с ее контрагентами.

Особое значение для участников соглашения имеют выполнение требований регуляторов и отказоустойчивая архитектура, способная противостоять современным целевым кибератакам. Партнеры сосредоточатся на разработке различных ИБ-инструментов и сервисов полного цикла: систем обнаружения и нейтрализации угроз, управления и автоматизации профильных процессов, включая расследование инцидентов.

Все вместе это позволит предложить рынку набор надежных средств защиты на всех уровнях: от выявления и предотвращения угроз до быстрого реагирования и восстановления работоспособности. Фундаментальным принципом построения всей информационно-технологической инфраструктуры будет безопасность, и можно ожидать, что этот подход ляжет в основу нового стандарта, при котором защищенность – это неотъемлемое и прогнозируемое свойство системы, за счет чего достигается устойчивость к любым угрозам.

«Наше взаимодействие с коллегами основано на сочетании компетенций в области создания защищенного ПО и глубокого понимания требований к безопасности в финансовом секторе. «Астра Консалтинг» обеспечит технологическую экспертизу и ресурсы для разработки решений, в то время как ООО «Техпромсофт» предоставит требования к функционалу, возможности тестирования в реальных условиях и доступ к отраслевым ИБ-стандартам. Совместная работа на начальном этапе будет включать формирование дорожной карты, проведение пилотных проектов и тестирования в соответствии с существующими нормами и запросами», — сказал генеральный директор ООО «Техпромсофт» Сафрон Дандаев.

«Заключение соглашения о стратегическом партнерстве обусловлено необходимостью дать адекватный ответ на качественное изменение характера киберугроз. Мы намерены сформировать комплексную экосистему решений, которые станут фундаментом не только для надежной защиты собственной инфраструктуры банка, но и для создания нового отраслевого стандарта в сфере ИБ. Для нас это не просто коммерческий проект, а вклад в развитие технологического суверенитета: объединив усилия, мы сможем удовлетворить ключевые потребности рынка в области профильных технологий, создав полный цикл сервисов кибербезопасности. Особое значение мы придаем созданию доверенных ПАК и систем коммуникации, которые станут основой для построения устойчивой цифровой среды, защищенной от современных угроз», — сказал генеральный директор ООО «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев.