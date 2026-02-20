CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

40% россиян, которые используют нейросети в работе, делают это каждый день

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что 27% россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно. Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% — несколько раз в неделю, а 16% — несколько раз в месяц. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

45% опрошенных россиян пока не используют нейросети в работе, но хотели бы. 16% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 12% просто не хотят внедрять ИИ.

Нейросети в своей профессиональной деятельности используют респонденты всех возрастов, причем в сопоставимых пропорциях: например, хотя бы иногда к ИИ обращаются 30% россиян до 24 лет, 33% — 25-34 лет, 26% — 35-44 лет. Кроме того, во всех возрастных когортах (включая людей старше 55 лет) почти у каждого второго (44-49%) есть желание начать применять искусственный интеллект для решения рабочих задач.

«Доля тех, кто хотел бы внедрить нейросети в работу процессы, особенно велика в сфере добычи сырья (62%), в рознице (60%), в сфере фитнеса и красоты (56%), среди домашнего и обслуживающего персонала (53%), в финансах и бухгалтерии (52%). Также начать использовать ИИ в работе хотели бы респонденты из сферы транспорта и логистики (49%), строители (48%) и рабочий персонал (47%). То есть, активный профессиональный интерес к нейросетям проявляют не только “белые”, но и “синие” воротнички, представители самых разных профессий», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Опрос hh.ru также показал, что чаще всего пользователи нейросетей доверяют им поиск необходимой информации по работе (58% ответивших), подготовку писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами (48%), а также обнаружение ошибок в текстах или коде (38%), анализ и систематизацию больших объемов информации (35%) и перевод иностранных текстов и видео (27%).

13% респондентов при помощи нейросетей облегчают свою работы на производстве (ИИ забрал часть рутинных функций), 5% смогли таким образом автоматизировать обслуживание клиентов, 4% — обработку заявок. Также 4% опрошенных рассказали, что искусственный интеллект прогнозирует потенциальные аварийные ситуации, 3% — что он предупреждает об износе оборудования\техники, 2% — что нейросети ведут наблюдение за территорией и оповещают в нужный момент.

hh1.jpg

hh.ru

При этом респонденты старше 55 лет чаще других делегируют искусственному интеллекту поиск информации (65% в этой возрастной категории, что на 10 процентных пунктов меньше, чем среди людей 25-34 лет), составление отчетов (23%, в противовес 11% у людей 25-34 лет) и управление календарем (10% задач, когда у людей 25-34 лет – всего 4%). Молодые люди в возрасте 18-24 лет чаще других используют нейросети для поиска ошибок в текстах или коде (50%), для анализа и систематизации больших объемов информации (43%) и перевода иностранных текстов и видео (35%).

