CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Облака «потяжелели»: приток крупных проектов увеличил средний чек на 46% — данные «Рег.облака»

По данным облачного провайдера «Рег.облако», количество заказчиков публичного облака за год увеличилось до 22 тыс. компаний, а общее число заказчиков облачных услуг всех типов — до 27 тыс. Инвестиции в цифровизацию бизнеса и миграция крупных ИT-систем увеличили средний чек публичных облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Структура изменений на облачном рынке показывает смещение интереса от базовой ИT-инфраструктуры к сервисным и управляемым ИT-решениям. Выручка за 2025 г. от аренды виртуальных серверов в «Рег.облаке» выросла на 61%, услуги резервного копирования — на 77%. Наиболее высокий темп роста — на 226% — показывают облачные платформенные и управляемые сервисы, такие как объектное хранилище S3 и управляемые кластеры Kubernetes.

Тенденция прежде всего связана с реакцией российских компаний на неопределенность. В отрасли приватное облако (private cloud) или on-premise-инфраструктуру принято выбирать под стабильные прогнозируемые нагрузки. А публичное облако (public cloud) — в качестве инструмента для работы в условиях переменчивого спроса и необходимости оперативной оптимизации затрат. Динамичный рост востребованности публичных сервисов, особенно со стороны более крупных заказчиков, сигнализирует о стремлении бизнеса к финансовой гибкости в период турбулентности.

«Приток крупных проектов в публичные облачные сервисы увеличил средний чек на 46%. Для средних и крупных проектов — средний чек 300 тыс. рублей в месяц, в то время как для малых компаний — 5 тыс. руб. Выбор в пользу публичного облака с серьезными бюджетами, а для крупного бизнеса может достигать 2 млн рублей в месяц, — это управленческое решение о защите от рисков. Вместо капитальных вложений в “железо” под долгосрочный прогноз, компании предпочитают операционные расходы под текущие задачи. Таким образом переводят IT из статьи затрат на развитие в статью операционной гибкости и устойчивости. Неопределенность рынка больше не тормозит цифровизацию, а меняет ее финансовую модель», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

По оценкам «Рег.облака», в 2026 г. ожидается рост облачного рынка до 35%, что в разы превышает прогнозируемый рост общей ИT-отрасли. Основными драйверами остаются переход от Capex к Opex-модели (оплата по мере использования) и повсеместный рост цифровизации бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще