Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей

Международная технологическая компания Infinix объявляет о запуске в России трех смартфонов линейки Note: Note Edge, Note 60 и Note 60 Pro, который впервые в истории бренда получил процессор Qualcomm. Новинки объединяют премиальный дизайн, автономность и современные технологии. Флагманская модель Note 60 Pro получила интерактивный дисплей Active Matrix Display на задней панели. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Модели серии Note 60 работают под управлением операционной системы XOS 16 на базе Android 16, получат три поколения обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности. Устройства поддерживают технологию eSIM для гибкого управления мобильными подключениями и режим живой фотографии для записи трехсекундных динамических клипов со звуком. Все три устройства оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, при этом у Note 60 и Note 60 Pro дополнительно есть оптическая стабилизация изображения. Система охлаждения 3D IceCore Vapor Chamber, которая используется в смартфонах Note, обеспечивает стабильную работу при продолжительной эксплуатации, а технология самовосстановления аккумулятора сохраняет не менее 80% емкости после двух тыс. циклов заряда.

Note 60 Pro

Note 60 Pro — первый смартфон Infinix на процессоре Qualcomm. Чип Snapdragon 7s Gen 4 5G, который установлен в новинке, позволил повысить производительность смартфона на 78% по сравнению с предшественником, а графический рендеринг ускорить на 210%. Результаты тестирования в AnTuTu превышают 860 000 баллов. Устройство поддерживает частоту до 120 кадров в секунду в популярных играх, таких как Mobile Legends: Bang Bang и Honor of Kings.

Ключевой особенностью модели выступает технология Active Matrix Display — миниатюрная светодиодная матрица, встроенная в блок камер на задней панели смартфона. В режиме ожидания пиксельный экран остается невидимым, активируясь только при поступлении уведомлений, звонков или срабатывании таймера. Через приложение Matrix Studio пользователи могут настраивать отображение: создавать персональные световые узоры, анимированные эмодзи или взаимодействовать с пиксельными питомцами с помощью NFC PawPaw. Дополнительно доступны мини-игры, запускаемые непосредственно на заднем дисплее без необходимости включения основного экрана или подключения к интернету.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым основным экране с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Впервые в линейке реализована технология Ultra HDR для расширенного динамического диапазона при съемке и воспроизведении контента с сохранением деталей в светлых и темных участках изображения. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, полезная площадь составляет 93,18%.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения, апертурой f/1.59 и углом обзора 78°, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем с углом 112°. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду с функцией ультрастабилизации.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч обеспечивает проводную зарядку мощностью 90 Вт (0–50% за 16 минут, полная зарядка за 41 минуту) и беспроводную до 30 Вт. Система охлаждения 3D IceCore Vapor Chamber с медным листом толщиной 0,36 мм не позволяет устройству перегреваться во время интенсивных игровых сессий. Корпус соответствует стандарту защиты от пыли и брызг IP64.

Note 60

Модель Note 60 построена на платформе MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G и сохраняет ключевые особенности флагманской версии: цельнометаллический корпус, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, аккумулятор емкостью 6500 мАч. Устройство поддерживает режим съемки живой фотографии для записи трехсекундных динамических клипов со звуком, а также оснащено системой охлаждения 3D IceCore Vapor Chamber.

Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена оптической стабилизацией изображения, фронтальная камера — 13 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Для визуального оповещения о входящих уведомлениях применена функция Active Halo — подсветка по периметру модуля камер на задней панели.

Note Edge

Смартфон Infinix Note Edge представляет собой компактное решение с ультратонким корпусом толщиной 7,2 мм и весом 185 г и сочетает премиальный дизайн со сбалансированной функциональностью.

На его передней панели расположен 3D-изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Ультратонкие симметричные рамки толщиной 1,87 мм обеспечивают полезную площадь экрана 93,4%, а изогнутая форма повышает эргономику и комфорт при длительном использовании. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а корпус соответствует стандарту пыле- и влагозащиты IP65.

Note Edge работает на платформе MediaTek Dimensity 7100 5G, обеспечивающей оптимальный баланс производительности и энергоэффективности. Результаты тестирования в AnTuTu превышают 590 000 баллов, устройство поддерживает частоту обновления до 90 кадров в секунду в популярных играх. Технология Ultra Powerful Signal (UPS) 3.0 с ИИ-усилением сигнала обеспечивает стабильное соединение в условиях слабого покрытия — в метро, на скоростных поездах или в подземных парковках.

Аккумулятор емкостью 6150 мАч обеспечивает до 26 часов непрерывной навигации или 22 часов воспроизведения видео. Такая энергоемкость достигается за счет оптимизированной компоновки элементов. Технология самовосстановления батареи сохраняет не менее 80% емкости после 2000 циклов заряда, что эквивалентно примерно шести годам типичного использования. Быстрая зарядка мощностью 45 Вт восстанавливает заряд с 1% до 50% за 30 минут. Устройство поддерживает функцию обходной зарядки Bypass Charging 2.0, позволяющую питать смартфон напрямую от кабеля без участия аккумулятора во время игр или использования навигатора для предотвращения перегрева.

Основная камера с разрешением 50 Мп оснащена сенсором с апертурой f/1.8 и поддерживает режим Live Photo. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп с углом обзора 82°. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 2K при 30 кадрах в секунду.

Аудиосистема включает два стереодинамика, профессионально настроенных для воспроизведения мощных басов и чистых высоких частот. Смартфон также оснащен боковой кнопкой для мгновенного вызова ИИ-помощника Folax, который анализирует содержимое экрана для предоставления быстрых ответов, перевода в реальном времени и обработки длинных текстов.

Смартфоны можно приобрести в сетевых магазинах DNS, «Ситилинк» и официальных магазинах Infinix на Wildberries и Ozon.

Доступные версии и цены. Note 60 Pro (8+256 Гб) — 30,99 тыс. руб.; Note 60 Pro (12+256 Гб) — 33,99 тыс. руб.; Note 60 Pro доступен в трех трендовых оттенках 2026 г: титановом, оранжевом и синем. Note 60 (8+256 Гб) — 27,9 тыс. руб.; Note 60 доступен в трех цветах: титановом, черном и синем. Note Edge (8+128 Гб) — 21,99 тыс. руб.; Note Edge (8+256 Гб) — 24,9 тыс. руб. Note Edge предлагается в четырех цветовых вариантах: титановый, зеленый, синий и черный.