Группа Rubytech и «БПС Инновационные программные решения» создают стандарт надежности для банковского процессинга

Подтвержденная производительность платформы СмартВиста («БПС Инновационные программные решения») на комплексах Скала^р (Группа Rubytech) стала основой соглашения о технологическом сотрудничестве, подписанного на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Проект трансформирует результаты полигонных испытаний в системную работу по выводу на рынок готовых решений с гарантированной отказоустойчивостью.

В основе совместного решения полностью отечественный технологический стек. Его программную часть формирует СмартВиста — система обработки онлайн-транзакций, отвечающая за авторизацию и взаимодействие с платежными сетями, устройствами и каналами электронной коммерции. Инфраструктурным фундаментом выступают Машины Скала^р —программно-аппаратные комплексы (ПАК), спроектированные для задач виртуализации, хранения данных и поддержки транзакционных СУБД.

Первым этапом сотрудничества стала серия испытаний на площадке ИТ-полигона ИЦК «Финансы». Сценарии включали эмуляцию транзакционных потоков в банкоматах, платежных терминалах и обработку операций НСПК на полнофункциональной версии процессинга. В ходе тестирования система показала высокую отказоустойчивость, был зафиксирован результат обработки свыше 1000 транзакций в секунду (TPS), что подтверждает готовность стека к внедрению в крупных финансовых организациях.

«Мы не только доказали совместимость технологий на полигоне, но и переходим к системной работе над развитием продуктов. Инфраструктура на базе ПАК Скала^р обеспечивает необходимый запас производительности для критически важных финансовых сервисов. Теперь мы вместе с коллегами предлагаем рынку валидированное решение с понятной дорожной картой развития», — отметил Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

План сотрудничества предусматривает продолжение тестирований под специфические профили нагрузок заказчиков. Компании также намерены развивать перекрестные компетенции технических специалистов и координировать действия по функциональному развитию продуктов для их бесшовной интеграции.

«В эпоху цифровизации надежность процессинга — ключевой фактор доверия. На ИТ-полигоне ИЦК “Финансы“ мы публично демонстрируем надежность высоконагруженных систем в российском ИТ-контуре. Партнерство с Группой Rubytech позволяет нам масштабировать этот опыт и предлагать банкам гарантированное качество работы ПО на отечественном оборудовании. Результаты проделанной работы — наш вклад в формирование индустриальных стандартов для финтеха», — прокомментировала Маргарита Миронова, управляющий директор финансового сектора, ООО «БПС Инновационные программные решения».

