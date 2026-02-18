CRM-система «Мой Класс» включена в реестр отечественного ПО

CRM-система «Мой Класс», предназначенная для автоматизации работы образовательных и коммерческих организаций, официально получила статус отечественного ПО и была внесена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Об этом CNews представитель компании – разработчика системы.

Программа «Мой Класс» разработана для управления клиентами и сотрудниками учебных центров, а также для ведения расписания занятий. Программное обеспечение применяется в культурно-образовательной сфере и может использоваться в детских центрах, спортивных, языковых, музыкальных школах и других организациях.

Функциональные возможности системы охватывают ключевые бизнес-процессы образовательных учреждений: ведение базы учеников, групп, филиалов и занятий, учет посещений, реализацию и контроль абонементов, расчет заработной платы, финансовый и складской учет, управление продажами, автоматические рассылки и сценарии. В программе предусмотрены распределение прав доступа для сотрудников, интеграции с системами интернет-эквайринга и мессенджерами, личный кабинет ученика, а также виджеты расписания и онлайн-записи для сайтов организаций.

Включение «Моего Класса» в реестр отечественного ПО подтверждает статус продукта как самостоятельного российского ИТ-решения и создает правовую и технологическую основу для его использования образовательными и коммерческими организациями в рамках национальной цифровой экосистемы.