CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Нотариат запустил цифровое взаимодействие с федеральным регистром населения

Теперь с помощью одного запроса нотариус может оперативно получить сразу несколько видов сведений, например, из ЗАГС, налоговых органов и МВД. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

В феврале у российских нотариусов появился доступ к сведениям Единого федерального регистра населения страны (ЕРН). Они могут направлять запросы в эталонную базу данных напрямую через рабочий интерфейс Единой информационной системы (ЕИС) нотариата и практически мгновенно получать ответы. За первые пять дней работы сервиса нотариусы отправили 14,4 тыс. запросов.

Нотариусы могут получить из ЕРН сведения для подтверждения личности заявителя (ФИО, дата рождения, пол), информацию о СНИЛС, ИНН и документах, удостоверяющих личность, включая статус паспорта. Также сведения об установлении отцовства, записи актов гражданского состояния: о рождении, браке и разводе, перемене имени, смерти.

Кроме того, теперь нотариусы в онлайн-режиме могут получить данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания человека, которые ранее в электронном виде им доступны не были. Такая информация требуется, например, при розыске наследников или сособственников недвижимости, чтобы уведомить их о преимущественном праве покупки доли. Благодаря «подключению» к ЕРН нотариусы также получили возможность в цифровом формате уточнить сведения о детях и родственных связях человека, его образовании и ученых степенях, регистрации в качестве ИП.

Полный перечень сведений, доступных нотариусам, сформирован с учетом требований законодательства и того объема информации, который необходим им для работы. Сервис работает круглосуточно семь дней в неделю.

Новый сервис позволяет оптимизировать процесс проверки юридически значимой информации. Одним запросом в ЕРН нотариус оперативно может получить сразу несколько видов данных, например, из ЗАГС, налоговых органов, МВД и так далее. Можно увидеть как актуальные, так и исторические сведения. Программа позволяет автоматически обрабатывать и сохранять ответы, просматривать журнал запросов, восстанавливать данные и сохранять историю обращений. Предусмотрен механизм шифрования передаваемой информации.

При этом запросы нотариусов в отдельные ведомства в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) также остаются актуальными. Так, законом предусмотрены запросы непосредственно в ЗАГС для подтверждения нотариусом родственных связей наследников и наследодателей. Запрос напрямую в МВД, а не через ЕРН, позволяет получить паспортное досье человека, то есть данные обо всех ранее выданных ему паспортах. Это может потребоваться нотариусу при совершении определенных проверок.

Напомним, по цифровым каналам в рамках СМЭВ нотариусы запрашивают также сведения отдельно из ЕГРН, ФССП, Федеральной налоговой службы, Центрального каталога кредитных историй, ряда российских банков, МИД и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще