Климовский трубный завод улучшил управление грузовым двором и обеспечил ритмичную работу с ant TSM

Внедрение системы управления двором ant Time Slot Management помогло Климовскому трубному заводу, производителю полимерных трубных систем, сократить непроизводственные простои в работе открытого складского двора площадью 25 Га с динамическими местами погрузки длинномерных грузов и создать эффективный механизм операционного управления. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Складской двор Климовского трубного завода (КТЗ) — это масштабный и сложный логистический узел. Хранение большей части трубной продукции организовано на уличных площадках общей площадью 25 гектаров. Территория складского комплекса условно разделена на 9 секторов. Отбор продукции по заказам, происходит непосредственно с мест хранения сразу в транспорт, с использованием самоходных кранов. При комплектации заказа машина последовательно переезжает из одного сектора в другой по заранее спланированному маршруту (зависит от товарной номенклатуры) постепенно заполняя кузов машины как конструктор. В таких условиях скоординировать, не допуская простоев, перемещение машин, погрузочной техники и складских бригад, это нетривиальная задача. Именно эти особенности делали ручное управление складским двором трудоемким, а при увеличении числа заявок – нестабильным, кратно росло число непроизводственных простоев.

Проблематика

Высокая интенсивность работы, диспетчер складского двора работал одновременно в нескольких программах: планирование отгрузок по заявкам и их текущие статусы в ЕРП; построение маршрутов последовательности обработки с учетом размещения товаров на складе из в WMS; управление (информирование) водителей и контроль времени въезда и выезда ТС с помощью электронной очереди.

В среднем складской двор обрабатывает 140-150 машин в день, разница в данных, ручная обработка и перепроверка данных приводила к нарушениям в управлении, увеличению времени погрузки (пока машина или кран ждут или ищут друг друга) и влияло на пропускную способность склада.

Ситуацию усугубляла полная зависимость процессов от человеческого фактора и создавала серьезный организационный вызов:

– Сложность планирования и распределения грузопотоков. Специалисты склада вручную, в Google Таблицах, планировали предполагаемое время погрузки продукции для исполнения каждого расходного заказа.

– Задержки в работе автокранов и специальной техники. Отсутствие оперативной (онлайн) информации о местонахождении очередной машины вызывало сложности в планировании и организации труда на конкретных участках.

– Ручное управление и отчетность. Управленческая работа и формирование отчетности базировались на доверии к ответственным лицам, имели сильную персональную зависимость и страдали от ошибок человеческого фактора.

Постановка задачи

«Мы понимали, что работа с разобщенными программами, зависимость от своевременности и точности внесения сведений и оперативных данных в общую таблицу для оценки ситуации, являются критическим ограничением. Нам было необходимо консолидировать и автоматизировать данные в одной системе, при этом все уже реализованные внутри складские улучшения не работали на фоне падения производительности из-за потери контроля на площадке. Нам стратегически важно было создать надежную, информативную для всех участников систему планирования и управления движением транспорта», — сказал директор по логистике КТЗ Виктор Королев.

Были сформулированы ключевые цели будущего решения управления двором: все процессы двора агрегированы в одном месте; сокращение трудозатрат на управление двором; автоматический сбор данных с высокой точностью, достоверностью и оперативностью; онлайн-контроль за работой в режиме реального времени; контроль за перемещением транспорта по территории двора; улучшение организации погрузки с минимизацией временных потерь; рост пропускной способности пунктов погрузки; автоматическое соблюдение приоритетов обработки ТС.

Реализация

Для достижения поставленных целей была внедрена инновационная цифровая система управления логистикой складского двора ant Time Slot Management (ant TSM), разработанная компанией «АНТ Технолоджис». Решение включило следующие элементы: автоматическое планирование времени и мест отгрузки продукции по заказам, маршрутов движения транспортных средств; мониторинг и контроль операционной обстановки в режиме реального времени; отслеживание статусов отгрузок и ключевых показателей эффективности (KPI).

Система управления слотами и двором ant TSM была встроена в общий контур управления логистикой склада. Данные о контрагентах и расходных заказах передаются из ERP-системы «1С» и используются для планирования. Для оптимального использования ресурсов склада используется «волновой» метод планирования: вечером все заказы, запланированные для отгрузки на следующий день, группируются в «волну». Для каждого заказа автоматически рассчитывается время и место погрузки.

По прибытии водитель самостоятельно регистрируется в системе через терминал или мессенджер. Далее система управления двором ant TSM координирует все его действия в соответствии с логикой обработки заказа: вызов к оператору; заезд на территорию; маршрутизация ТС по оптимальному маршруту.

Управление водителем осуществляется частично роботом через мессенджер или SMS (для водителей со старыми моделями телефонов).

Реализованные в системе ant TSM алгоритмы позволяют управлять сложными сценариями погрузочных операций, требующих многократных перемещений транспорта между местами погрузки, учитывают порядок загрузки (условно, длинное / тяжелое вниз, короткое /легкое наверх).

Интеграция с системой управления складом WMS Logistics Vision Suite, которая управляет складскими операциями на складах группы «Полипластик», позволяет ant TSM контролировать время начала и время окончания погрузочных операций. Система заранее уведомляет оператора о необходимости формирования отгрузочных документов. Благодаря работе в режиме реального времени, к моменту прихода водителя к оператору, полный комплект отгрузочных документов уже готов, это так же сокращает общее время обслуживания и повышает оборачиваемость транспорта на территории складского двора.

Полученные результаты

Внедрение системы повысило эффективность работы двора склада:

– Управляемость и визуализация оперативной обстановки. Все участники логистического процесса в режиме реального времени видят текущие статусы по расходным заказам, по машинам, которые ожидают начала операций отгрузки или находятся в завершающей стадии. Модуль мониторинга контролирует плановые и фактические показатели, отображая на информационно-сигнальной панели текущее состояние и предупреждающие сигналы, требующие внимание диспетчера двора.

– Производительность. Сокращение времени нахождения машины во дворе за счет точного планирования, и онлайн мониторинга статуса исполнения операций. Автоматизация позволила добиться снижения в 2025 году времени ожидания на 16% по сравнению с 2024 г., что повышает производительность.

– Объективность показателей и точности замера KPI. Система позволила задавать и контролировать выполнение нормы времени для каждой складской операции, включая выписку документов и переездов. Это обеспечило контроль и оптимизацию процессов на всех этапах

– Прозрачность анализа временных затрат способствует выявлению узких мест и повышению общей эффективности работы склада без увеличения штата персонала. Это обеспечило контроль и оптимизацию процессов на всех этапах.

Проект доказал свою эффективность, продемонстрировав потенциал цифровой трансформации логистики склада, повысив производительность и экономические показатели предприятия.

Подобная практика может успешно применяться на предприятиях с уличным хранением крупногабаритной и тяжелой продукции, использующих стационарную техники или краны для погрузо-разгрузочных операций. К таким отраслям можно отнести производство трубной продукции, металлоизделий, кабельной и строительной продукции и так далее. Применение подобных систем повышает конкурентоспособность компаний на рынке.

Директор по логистике КТЗ Виктор Королев: «Мы удовлетворены полученным результатом. Система была доработана под наши специфические задачи и теперь она служит нам базисным инструментом, обеспечивающим качественное планирование погрузочных операций и оперативную реакцию на отклонения от плана. ant TSM помогла облегчить работу операторов и диспетчеров, сократило их ручной труд и дала возможность получать точные оперативные данные. Учитывая достигнутые результаты, мы планируем масштабировать систему и на другие склады группы «Полипластик». Это позволит: унифицировать часть процессов складского звена логистики заводов; обеспечить централизованный контроль за фактической продолжительностью погрузо-разгрузочных операций; усилить эффект от реализации внутренних улучшений на складах группы».

«Для нас большая честь быть партнером в таком значимом преобразовании. Этот проект наглядно показывает, как цифровизация превращает зону логистических рисков и издержек в источник операционного преимущества. Благодаря ant TSM мы видим «узкие места», а данные начинают работать на бизнес, обеспечивая предсказуемость и рост пропускной способности. ant TSM — это не просто софт, а пример успешной адаптации цифровых решений под реальные производственные задачи», - сказал Александр Усов, генеральный директор «АНТ Технолоджис».