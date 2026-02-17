CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Газпром ID» превысил отметку в 50 миллионов пользователей

Количество пользователей сервиса «Газпром ID» превысило 50 млн. За один квартал число зарегистрированных пользователей увеличилось более чем на 4 млн. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Рост пользовательской базы обусловлен расширением применения «Газпром ID» в цифровых сервисах. Авторизация через «Газпром ID» стала доступна на популярных площадках, таких как «Золотое Яблоко», Monochrome, Poison Drop и др., а также за счет увеличения числа пользователей, переходящих на единый аккаунт для доступа к онлайн-сервисам. Ежедневно более 100 тыс. пользователей входят в свои любимые сервисы с помощью «Газпром ID».

«Газпром ID» используется как централизованный инструмент идентификации и аутентификации пользователей, обеспечивающий единый цифровой профиль и управление доступом к цифровым продуктам и приложениям. Сервис доступен для интеграции с внешними организациями и партнерами.

Разработчиком сервиса «Газпром ID» является ООО «Оператор Газпром ИД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще