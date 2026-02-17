CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

DCLogic представил ключевые тренды ИТ‑развития российских компаний на 2026 год

Системный интегратор DCLogic завершил исследование рыночных тенденций в сфере информационных технологий среди крупнейших заказчиков. Анализ охватил организации из ключевых отраслей: промышленности, страхования, ритейла, ИТ и нефтехимии. Целью исследования стало получение объективных данных о текущем положении дел у ключевых заказчиков для разработки целенаправленной и результативной стратегии взаимодействия. Результаты позволяют сформировать четкую картину приоритетов, бюджетов и барьеров на пути цифровой трансформации в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Исследование показало, что большинство компаний оценивают свое текущее состояние как «хорошее» или «отличное». На горизонте двух-трех лет бизнес фокусируется на модернизации ИТ‑инфраструктуры, усилении информационной безопасности, импортозамещении программных решений, автоматизации бизнес‑процессов и внедрении технологий искусственного интеллекта.

Бюджетные планы на ИТ‑проекты распределяются неравномерно. Наиболее распространенный диапазон инвестиций в ИТ — 3-4% от общего бюджета компании. Такой подход характерен для организаций, ведущих планомерную цифровизацию и составил 30% от опрошенных. Также 30% опрошенных планируют потратить на ИТ 1–2% бюджетных ассигнований. Компании с наиболее активной цифровой трансформацией (20% от опрошенных) выделяют на ИТ‑инициативы более 5% бюджета, и оставшиеся 20% респондентов планируют направлять на эти цели менее 1%.

Среди наиболее востребованных ИТ‑инициатив выделяются обновление ИТ‑инфраструктуры, развертывание облачных и аналитических решений (Big Data), внедрение CRM/CMS/ERP‑систем, переход на отечественные операционные системы и средства защиты информации, а также виртуализация и модернизация систем хранения данных.

Исследование также затронуло динамику внедрения технологий «нового поколения». Около трети участников исследования уже активно используют искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (ML) и роботизированную автоматизацию процессов (RPA). На этапе тестирования находятся квантовые вычисления, блокчейн и интернет вещей (IoT). Еще 20% компаний рассматривают возможность внедрения ИИ и автоматизации процессов в ближайшей перспективе. В целом, искусственный интеллект остается безусловным лидером по уровню интереса — его планируют внедрять или уже применяют 85% опрошенных организаций.

Однако процесс цифровой трансформации сталкивается с рядом существенных барьеров. Наиболее острой проблемой для 85% компаний стал дефицит квалифицированных кадров. Ограниченность финансовых ресурсов отметили 70% респондентов, а сложность интеграции новых решений с существующими системами — 40%. Кроме того, 20% организаций указали на регуляторную неопределенность и завершение поддержки зарубежного программного обеспечения как факторы, затрудняющие внедрение инноваций.

На основе проведенного анализа DCLogic выделяет несколько ключевых трендов. Во‑первых, наблюдается дифференциация темпов цифровизации: часть компаний завершает базовую трансформацию, другие концентрируются на точечных улучшениях. Во‑вторых, усиливается фокус на безопасность и импортозамещение, что особенно актуально в условиях ужесточения регуляторных требований и ухода зарубежных вендоров. В‑третьих, растет значимость ИИ и автоматизации — эти технологии становятся обязательным элементом стратегии даже для консервативных отраслей. Наконец, кадровый кризис остается главным тормозом развития: нехватка специалистов замедляет реализацию проектов независимо от размера бюджета.

«Наше исследование показывает, что крупные российские компании в основном демонстрируют зрелый подход к цифровой трансформации, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Несмотря на вызовы, бизнес последовательно движется к повышению эффективности через ИТ. Ключевой задачей остается преодоление кадрового дефицита и адаптация к новым регуляторным реалиям».

