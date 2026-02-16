CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Жижи» представила персонального ИИ-агента для работы с документами, изображениями и презентациями в одном интерфейсе

Компания «Жижи» представила персонального ИИ-агента, который объединяет поиск, генерацию контента и анализ документов в одном диалоговом интерфейсе. Новый продукт позволяет пользователям выполнять сложные рабочие и повседневные задачи без переключения между разными сервисами.

ИИ-агент способен создавать презентации, генерировать изображения, анализировать документы в форматах PDF, PPTX и DOCX, а также переходить по ссылкам и формировать краткие выжимки из материалов на сайтах. Все операции выполняются через диалог на естественном языке: пользователь формулирует задачу, а агент самостоятельно подбирает необходимые инструменты и выстраивает цепочку действий.

Решение реализовано на собственной архитектуре ИИ-агента, разработанной на базе Node.js. Такой подход позволяет гибко управлять логикой выполнения запросов, выстраивать цепочки действий и подключать необходимые инструменты для решения пользовательских задач в режиме реального времени. Архитектура также рассчитана на обработку большого количества запросов и дальнейшее масштабирование системы.

Продукт стал развитием ранее созданного ИИ-поиска и чат-бота компании. В ходе эксплуатации команда выявила, что пользователям недостаточно текстовых ответов. Согласно обратной связи от пользователей вырос спрос на полноценного цифрового помощника, который может не только искать информацию, но и решать комплексные задачи, работать с файлами и генерировать визуальный контент.

В новой версии система анализирует запрос, формирует план действий и последовательно вызывает необходимые инструменты для достижения результата. Такой цикл работы позволяет автоматизировать сложные сценарии и повысить качество итогового ответа.

Новый ИИ-агент уже протестировали более 2 тыс. пользователей. Среди ключевых преимуществ решения разработчик выделяет экономию времени за счет выполнения цепочек действий внутри одного сервиса, более точные и проверяемые ответы благодаря работе с источниками, персонализированное взаимодействие с учетом контекста диалога и единую точку доступа к основным возможностям современного ИИ.

«Главное преимущество нашего решения — возможность решать сложные пользовательские задачи в одном интерфейсе. Пользователь может не только искать информацию, но и анализировать документы, генерировать изображения и презентации за считанные секунды. Агент самостоятельно определяет нужные инструменты и выстраивает логику выполнения запроса», – отметил Григорий Антонов, технический директор и сооснователь «Жижи».

