В МАИ разработали систему защиты дронов от экстремальных температур

В Московском авиационном институте разработали систему защиты БВС для эксплуатации в условиях экстремально высоких температур. Разработка не имеет аналогов на отечественном рынке и позволяет БВС работать при температуре до +60 °C в пустынных и жарких регионах. При этом температура ключевых бортовых узлов поддерживается на уровне до +30 °C. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Над проектом работала команда студентов Московского авиационного института и Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова в рамках практикоориентированной образовательной программы «Молодежные инженерные команды» федерального проекта «Кадры для БАС», реализуемой Университетом 2035 при участии дирекции «Аэромобильность» МАИ.

«Наше решение направлено на повышение эффективности применения БАС в сложных климатических условиях, в частности, при экстремально высоких температурах, характерных для пустынь и тропиков. Дело в том, что высокая температура окружающей среды приводит к деградации аккумуляторных батарей, сокращению времени полёта и увеличению риска возгорания. Кроме того, она может вызывать сбои в работе чувствительной электроники и сенсоров – лидаров, камер, навигационных систем, рассчитанных на определённый температурный диапазон», – отметил участник проекта, студент Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова и техник дирекции «Аэромобильность» МАИ Константин Чульц.

Разработанная система представляет собой компактный охлаждающий модуль весом около 1,2 кг, предназначенный для установки на БВС любого типа. Он состоит из компрессора, конденсатора, испарителя, расширительного клапана, хладагента, датчиков давления и температуры. Конструкция монтируется внутри корпуса БВС на элементы силового каркаса.

Принцип действия разработанной системы основан на замкнутом холодильном цикле: хладагент отводит избыточное тепло, после чего, охлаждаясь и испаряясь, снижает температуру бортовой аппаратуры. Это позволяет предотвратить перегрев электроники при длительной эксплуатации в жарком климате.

На данный момент завершены испытания работы системы в условиях высоких температур, команда находится в активном поиске заказчиков и партнёров. В дальнейшем планируется провести дополнительную проверку ее работы при высокой влажности и запыленности воздуха, а также оптимизировать ее вес и энергопотребление.