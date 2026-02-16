Цифровая медицина, ИИ и биоинформатика: совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открывает новые возможности для студентов и профессионалов со всей страны в области медицины

Совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открылся на базе Национального медицинского исследовательского центра в Санкт-Петербурге. Проект станет точкой притяжения для студентов и врачей, центром цифровой и ИИ-грамотности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Разработанные образовательные программы — это объединение опыта врачей и компетенций Центра им. В. А. Алмазова, огромного массива медицинских данных и эффективной методологии подготовки цифровых инженеров от «Школы 21».

Пройдя обучение, студенты смогут решать актуальные задачи, которые сегодня стоят перед современной медициной, научатся профессионально обрабатывать биомедицинские данные, визуализировать и интерпретировать прогнозные AI-модели, а также создавать практические решения и цифровые инструменты.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодня по-настоящему значимый день, и не только для НМИЦ им. В.А. Алмазова, но и для всего города. Мы открываем кампус «Школы 21». Я хочу поблагодарить администрацию города и Министерство здравоохранения Российской Федерации за поддержку этого проекта. Здесь у нас появляется уникальная возможность экспериментировать: создавать межвузовский кластер, объединяющий студентов и ученых самых разных специальностей. Это пространство открыто для всех: здесь могут учиться студенты любых вузов. Вместе со студентами из ведущих вузов страны будут обучаться также молодые ученые из Центра Алмазова. Это сочетание — микс различных культур, дисциплин и специальностей — дает совершенно уникальный результат. Перед нами первая в России действительно кастомизированная образовательная среда: программы и специалисты. Я еще раз хочу поблагодарить городские власти и студентов. Сегодняшний день очень важен для нас всех».

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России: «Cердечно поздравляю вас с открытием образовательного комплекса «Биоинформатика и цифровая медицина». Ключевым элементом комплекса станет кампус «Школы 21» — пространство, где формируется будущее отечественного здравоохранения. Ваши смелые исследования на стыке медицины и цифровых технологий искусственного интеллекта — это не просто прорыв. Это фундамент новой системы здравоохранения, где высокие технологии служат человеку, делая помощь доступнее, точнее, эффективнее и быстрее. Технологическое сотрудничество со Сбербанком играет ключевую роль в достижении осязаемых результатов в сфере непрерывного медицинского образования. Научить врача применять современные технологии в ежедневной клинической практике — это одна из главных задач цифровой трансформации медицины.

«Школа 21» поможет обучиться навыкам владения передовыми технологиями как студентам, так и практикующим специалистам. Уверен, что этот проект будет успешным и внесет большой вклад в совершенствование лечебно-диагностической и научно-образовательной деятельности. И Герман Оскарович, с которым мы рука об руку идем, меняя систему здравоохранения, привнося современные технологии в нее, конечно же, является одним из наших лидеров и помощников в этой трансформации».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: «В НМИЦ имени Алмазова, уникальном для нашей страны и мира, в новом кампусе удалось соединить несколько знаковых вещей: практическую медицину, науку и подготовку кадров. Хочу отметить роль «Сбера», нашего стратегического партнера. Вместе мы ведем большую работу по внедрению «цифры» во все сферы жизни Петербурга. И, конечно, неслучайно точкой сборки передовых достижений стал Центр Алмазова. Совместные проекты центра и «Сбера» укрепляют статус Петербурга как столицы передовой медицины. Здесь создаются возможности получить уникальные знания, попробовать себя во всех направлениях для вузов города, Ленинградской области и всего Северо-Запада. Это и есть выполнение поручений, о которых говорит наш Президент. Медицина, цифровизация и молодежь».

Первый отборочный «бассейн» в совместном кампусе проходят 67 участников. Большинство (74%) — студенты Центра имени В. А. Алмазова, 26% обучаются в других медицинских и технических вузах Санкт-Петербурга. Те, кто успешно пройдет отбор, перейдут на основное обучение. Полученные знания позволят выпускникам работать по таким специальностям, как биоинформатик-исследователь, клинический биоинформатик, аналитик и интерпретатор данных геномных исследований.

Евгений Шляхто, генеральный директор Центра имени В. А. Алмазова, академик РАН: «Эта школа создаст новую цифровую среду. Новое время требует новых кадров с новыми компетенциями. «Школа 21» станет драйвером необходимых изменений».

Действующие специалисты в области медицины, главные врачи и их заместители также смогут пройти программы повышения квалификации по анализу данных и ИИ в медицине.

По программе «Анализ данных» они будут работать с базами данных и автоматизировать задачи. А программа по ИИ в медицине поможет специалистам научиться использовать нейросети для анализа структурированных медицинских данных, критически оценивать результаты и генетические риски и наглядно представлять медицинскую статистику.

Заместители губернаторов по вопросам здравоохранения, министры, их заместители и главные врачи смогут пройти программу «Data-driven-подход к принятию продуктовых решений». По итогам обучения участники смогут использовать ИИ-технологии для планирования, анализа данных и реализации масштабных целей. Старты программ повышения квалификации запланированы на весну-лето 2026 г.

Своим впечатлением о совместном кампусе Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» и программах поделились участники обучения.

Никита Туканов, врач-нейрохирург в хирургическом отделении Nº 3 РНХИ им. проф. А. Л. Поленова: «Я давно развиваюсь сразу в двух направлениях — в медицине и программировании, — но долго не мог собрать их воедино. В «Школу 21» я пришел, чтобы понять, как применять цифровые инструменты в клинической работе. Уже сейчас я пробую использовать эти знания для автоматизации рутинных задач — от работы с данными пациентов до подсчета статистики. Обучение помогает находить прикладные решения, которые можно встроить в повседневную работу врача, чтобы сэкономить время».

Антон Крылов, студент направления «Лечебное дело» Центра им. В. А. Алмазова: «Я начал обучение в совместном кампусе, потому что в научной работе без прикладного программирования и анализа данных исследования упираются в потолок. Здесь я получил практику работы с данными и понял, как можно создавать полезный инструмент на основе своего исследования. Ценность программы для меня в ее актуальности: она учит не просто писать код, а выстраивать цифровые решения на стыке медицины и ИТ, которые можно использовать в диагностике».

Михаил Кайгородцев, врач: «Большую часть карьеры я работаю в клинической и управленческой практике, поэтому в «Школу 21» пришел из профессионального любопытства. Интенсив дал мне базовое понимание того, как устроены цифровые инструменты и где они могут реально помочь медицине. Я вижу ценность этих знаний в том, что они позволяют по-новому смотреть на врачебную работу и задумываться о решениях, которые снижают нагрузку на врача, упрощают консультации и уменьшают риск ошибок».

Валерия Хомутцова, студентка направления «Лечебное дело» Центра им. В. А. Алмазова: «Сначала мне была ближе психотерапия, психология и философия, но в процессе обучения я поняла, что по-настоящему меня увлекает научная работа — клеточная биология и биоинформатика. Опыт лабораторных исследований и первые проекты на Python показали, насколько важно уверенно владеть цифровыми инструментами. Сейчас я осознанно развиваю ИТ-навыки, чтобы глубже работать с данными и реализовывать собственные научные идеи на более профессиональном уровне».

Лада Мурашова, научный сотрудник Центра им. В. А. Алмазова: «Мне нравится писать код и получать из разрозненных данных красивую визуализацию. Без ИТ-навыков работа исследователя превращается в использование программных черных ящиков из интернета, что чаще всего приводит к сомнениям в точности получаемых данных. Большинство курсов дают только общие представления о программировании, однако в биоинформатике требуется более системный подход. «Школа 21» как раз предоставила мне возможность получить нужные навыки».