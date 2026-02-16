CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сервис «Моя смена» помогает «Азбуке вкуса» закрывать потребность во временном персонале

Розничная сеть «Азбука вкуса» использует сервис подработки рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme) для закрытия потребности во временных работниках на фоне кадрового дефицита в ритейле. Сервис помогает компании экономить ресурсы на поиск внештатного персонала и наращивать укомплектованность в торговых точках. В 2025 г. самозанятые выходили в 139 магазинов сети и выполнили свыше 3,6 тыс. смен. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

На сегодняшний день сеть «Азбука вкуса» насчитывает 173 магазина в Москве и Санкт-Петербурге. Самозанятые помогают компании поддерживать высокий уровень сервиса в торговых точках, обеспечивают быстрое обслуживание клиентов и оперативную выкладку товара. Привлечение квалифицированных исполнителей особенно важно в пиковые периоды, когда нагрузка на продовольственный сегмент значительно возрастает. Так, в декабре 2025 г. средний показатель SLA (процент выполненных смен от количества заказанных) достиг 94%, что выше среднерыночных значений.

«Одна из главных сложностей связана с нехваткой квалифицированного персонала. Сегмент фуд-ритейла сложно назвать привлекательным для молодых людей, которые только закончили университет и ищут себе работу. Скорее всего, они пойдут курьерами или сборщиками, поскольку это точки для быстрого заработка с простым порогом входа. Но популярность гибкой занятости растет, это видят все. Ритейл тоже движется в этом направлении. Как работодатель мы предоставляем возможность частичной занятости и сотрудничаем с платформами для самозанятых», – отметил вице-президент по персоналу сети «Азбука вкуса» Илья Зафранский в рамках проекта «Бизнес. Люди. Технологии» – экспертного подкаста ГК Verme.

Он добавил, что компания работает и над повышением лояльности временных исполнителей, чтобы формировать вокруг бренда пул самозанятых, которые выходят на смены «Азбуки вкуса» на постоянной основе. Для этого сеть разрабатывает мотивационные программы, проводит предварительное обучение и знакомит исполнителей с корпоративной культурой.

«Нехватка персонала – серьезный вызов для всего продуктового ритейла. Как правило, укомплектованность штата торговых сетей в среднем составляет 85% от нормы. А значительную часть кадров, которые могли бы восполнить этот дефицит, оттягивают сервисы доставки и онлайн-ритейлеры. При этом достаточная численность персонала в высокие сезоны позволяет увеличить выручку минимум на 10%, для крупных федеральных сетей – это сотни миллионов рублей. Поэтому мы видим, что все чаще компании обращают внимание на самозанятых, поскольку сейчас это самый эффективный и быстрый способ решения кадровой проблемы. Особенно с учетом того, что многие исполнители уже имеют опыт работы в ритейле, а значит могут сразу включиться в работу», – сказал директор по работе с ключевыми клиентами сервиса «Моя смена» Влад Твердохлеб.

