Новая благотворительная программа поможет старшему поколению сократить цифровой разрыв

Старт новой программы «Цифровой контур поколений» объявляет Благотворительный фонд «СКБ Контур». Основной вектор — повышение качества жизни людей старшего возраста через развитие цифровых навыков, создание поддерживающего сообщества и укрепление связей между поколениями. Программа доступна для участия людей старше 55 лет, а также партнерства с организациями в российских городах. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Активная цифровизация повседневной жизни, при которой 81% россиян отмечают возросший комфорт от использования онлайн-сервисов, создает риски для уязвимых групп населения. Как показывают данные Аналитического центра НАФИ, россияне старше 55 лет демонстрируют наиболее низкий уровень цифровой грамотности, при этом 77% из них хотели бы улучшить свои навыки, а 45% чувствуют себя беззащитными перед интернет-мошенниками.

Без целенаправленной работы по вовлечению старшего поколения в цифровую среду существует риск их социальной изоляции, ограничения доступа к государственным услугам и современным формам коммуникации, что препятствует повышению благополучия и созданию комфортной среды для жизни. Новая программа фонда нацелена на системное решение этой проблемы, содействуя достижению общенациональных приоритетов, и предусматривает варианты масштабирования на все российские регионы.

Благотворительный фонд «СКБ Контур» на протяжении пяти лет реализует проекты в сфере школьного инженерного образования и развития качества жизни. Программу «Цифровой контур поколений» наполнят уже действующие инициативы, такие как курсы цифровой грамотности на смартфонах, где можно освоить необходимые в повседневной жизни цифровые навыки — от общения в мессенджерах и использования госуслуг до безопасных онлайн-покупок, линии консультаций по оказанию цифровой помощи силами волонтеров, а также онлайн-сообщество «Серебряный контур». За три последних года получателями пользы стали больше 1000 человек от 56 до 94 лет.

Также появятся новые форматы, призванные сделать цифровую среду по-настоящему доступной и дружественной. Особое внимание будет уделено развитию онлайн-сообщества, где участники смогут обмениваться опытом и получать актуальную информационную поддержку. Предусмотрена системная работа по привлечению и обучению волонтеров для оказания адресной цифровой помощи и творческие проекты, способствующие диалогу между разными поколениями.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «В современном мире цифровые навыки стали ключом к социальной включенности, общению и новым возможностям в любом возрасте. Объединяя наши уже существующие проекты в целостную программу, мы делаем качественный шаг вперед. Теперь мы можем выстраивать непрерывную экосистему поддержки: от первого знакомства со смартфоном до активного участия в цифровом сообществе. И здесь особенно важна связь поколений, когда более молодые участники наших проектов могут выступать в роли волонтеров-наставников.»

Фонд открыт к партнерству с теми, кто на своих территориях нацелен повышать доступность цифровой среды для людей старшего поколения.

