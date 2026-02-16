«Айсорс» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали вентиляционную установку с цифровым управлением на базе открытой архитектуры

Айсорс и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали отечественную приточно-вытяжную установку с цифровой системой управления на базе российского ПО «Виртуальный контроллер» и открытой архитектуры. Решение рассчитано на здания площадью до 3300 кв. м и может обеспечивать комфортные параметры воздуха при одновременном пребывании до 170 человек. Производительность установки — до 10000 куб. м/час. Об этом CNews сообщили представители АО «Айсорс».

Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработал конструкторскую документацию и обеспечил создание вентиляционной установки. Айсорс отвечал за инфраструктуру связи и кабельное хозяйство, изготовление шкафа АСУ ТП и интеграцию ПО «Виртуальный контроллер» — программной платформы, выполняющей все функции традиционного контроллера, без привязки к конкретному оборудованию.

Установка включает рекуперацию тепла, фильтрацию и плавную регулировку производительности. Предусмотрены режимы экономичной работы в периоды сниженной нагрузки и сценарии предварительной подготовки воздуха перед началом рабочего дня. Интеллектуально настраиваемая кратность воздухообмена улучшает качество воздуха и снижает концентрацию загрязнений.

Пилотный образец протестировали на площадке Инжинирингового центра «Кронштадт». В ходе испытаний подтверждена работоспособность системы цифрового управления: она обеспечивает сбор данных с датчиков, управление режимами вентиляции и сценарии оптимизации работы оборудования, которые снижают затраты на отопление и охлаждение объектов до 80%. По оценкам разработчиков, установка вдвое компактнее и примерно на 30% легче аналогов. Энергоэффективность системы вентиляции повышается за счет применения двигателей на постоянных магнитах — до 30% по сравнению с сопоставимыми решениями.

Герман Величко, руководитель по работе с ключевыми клиентами Айсорс: «“Виртуальный контроллер” в составе установки заменяет аппаратный ПЛК и позволяет строить управление на открытой архитектуре. Более продуманная и глубокая программная реализация помогает легко и бесшовно интегрировать оборудование в единую цифровую экосистему управления зданием — с возможностью последующих расширений и модернизаций без привязки к аппаратной составляющей определенного вендора. Это открывает путь для дальнейшей цифровизации отраслей ЖКХ и строительства».

Роман Шаршов, руководитель Центра разработки и валидации технологий Инжинирингового центра «Кронштадт»: «В настоящее время мы продолжаем работу над оптимизацией установки. Мы уверены, что в ближайшие 2-3 года российский рынок «умных» и технологичных систем вентиляции будет расти. Новые решения, которые включают прогнозирование нагрузки, интеграцию с IoT, энергоэффективные рекуператоры и системы очистки воздуха, станут обязательным стандартом для офисов, торговых центров, производственных объектов и жилых комплексов».