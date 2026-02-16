CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

«Айсорс» и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали вентиляционную установку с цифровым управлением на базе открытой архитектуры

Айсорс и Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработали отечественную приточно-вытяжную установку с цифровой системой управления на базе российского ПО «Виртуальный контроллер» и открытой архитектуры. Решение рассчитано на здания площадью до 3300 кв. м и может обеспечивать комфортные параметры воздуха при одновременном пребывании до 170 человек. Производительность установки — до 10000 куб. м/час. Об этом CNews сообщили представители АО «Айсорс».

Инжиниринговый центр «Кронштадт» разработал конструкторскую документацию и обеспечил создание вентиляционной установки. Айсорс отвечал за инфраструктуру связи и кабельное хозяйство, изготовление шкафа АСУ ТП и интеграцию ПО «Виртуальный контроллер» — программной платформы, выполняющей все функции традиционного контроллера, без привязки к конкретному оборудованию.

Установка включает рекуперацию тепла, фильтрацию и плавную регулировку производительности. Предусмотрены режимы экономичной работы в периоды сниженной нагрузки и сценарии предварительной подготовки воздуха перед началом рабочего дня. Интеллектуально настраиваемая кратность воздухообмена улучшает качество воздуха и снижает концентрацию загрязнений.

Пилотный образец протестировали на площадке Инжинирингового центра «Кронштадт». В ходе испытаний подтверждена работоспособность системы цифрового управления: она обеспечивает сбор данных с датчиков, управление режимами вентиляции и сценарии оптимизации работы оборудования, которые снижают затраты на отопление и охлаждение объектов до 80%. По оценкам разработчиков, установка вдвое компактнее и примерно на 30% легче аналогов. Энергоэффективность системы вентиляции повышается за счет применения двигателей на постоянных магнитах — до 30% по сравнению с сопоставимыми решениями.

Герман Величко, руководитель по работе с ключевыми клиентами Айсорс: «“Виртуальный контроллер” в составе установки заменяет аппаратный ПЛК и позволяет строить управление на открытой архитектуре. Более продуманная и глубокая программная реализация помогает легко и бесшовно интегрировать оборудование в единую цифровую экосистему управления зданием — с возможностью последующих расширений и модернизаций без привязки к аппаратной составляющей определенного вендора. Это открывает путь для дальнейшей цифровизации отраслей ЖКХ и строительства».

Роман Шаршов, руководитель Центра разработки и валидации технологий Инжинирингового центра «Кронштадт»: «В настоящее время мы продолжаем работу над оптимизацией установки. Мы уверены, что в ближайшие 2-3 года российский рынок «умных» и технологичных систем вентиляции будет расти. Новые решения, которые включают прогнозирование нагрузки, интеграцию с IoT, энергоэффективные рекуператоры и системы очистки воздуха, станут обязательным стандартом для офисов, торговых центров, производственных объектов и жилых комплексов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

«Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще