В Якутии стартует проект по созданию Глобальной платформы ИИ-решений для библиотек России

Глобальная платформа ИИ-решений обеспечит учреждениям культуры доступ к современным технологиям искусственного интеллекта. Инициатором и оператором проекта выступает Национальная библиотека Якутии. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

Президент России Владимир Путин заявил, что в развитии искусственного интеллекта в России нужно постоянно двигаться вперед.

«Национальная библиотека не стоит на месте, уверенно осваивает современные технологии и задает высокий темп развития. Она стала одной из первых в стране, где ИИ внедрен в реальные библиотечные процессы. Ей доверена роль оператора платформы ИИ-решений для библиотек России: сейчас в эксперименте участвуют 23 центральные библиотеки регионов страны, а проект уже получает высокую оценку экспертов. Все это говорит о том, что библиотека уверенно развивается и идет в будущее», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщили в Национальной библиотеке, платформа станет централизованным инструментом цифровой трансформации библиотечной системы — от крупных федеральных библиотек до муниципальных филиалов. Она будет направлена на автоматизацию ключевых профессиональных процессов, включая каталогизацию и библиографирование, а также на внедрение интеллектуальных сервисов для пользователей.

Среди ключевых возможностей для читателей – персонализированный семантический поиск, диалоговые боты-консультанты, а также «умные» электронные читалки с функциями аннотирования и конспектирования.

Использование профессиональных ИИ решений позволит существенно повысить эффективность работы библиотек, сократить рутинную нагрузку на специалистов и улучшить качество обслуживания читателей. Участники проекта подчеркивают, что библиотеки видят в ИИ-технологиях прежде всего инструмент раскрытия и сохранения культурного наследия.

По предварительным оценкам, внедрение платформы позволит ускорить основные библиотечные процессы в 5–10 раз и повысит интерес пользователей к библиотекам как к современным интеллектуальным и образовательным центрам.

Пилотные проекты запланировано в 2026 г. запустить на базе 23 библиотек — экспериментальных площадок в различных регионах России. По итогам апробации предполагается поэтапное масштабирование платформы на федеральный уровень.

2026 г. объявлен Годом единства народов в России и Годом культуры в Якутии. В январе 2026 г. Национальная библиотека Якутии запустила уникальный культурно-технологический проект «Истиҥ» по обучению искусственного интеллекта исполнению древнего якутского эпоса Олонхо.

Первым «голосом» для ИИ в проекте «Истиҥ» стал глава Якутии Айсен Николаев. Он прочел произведение своего деда – народного сказителя Андрея Титовича Титарова «Хардааччы Бэргэн». «Истиҥ» – инновационный TTS-инструмент (Text-to-Speech), преобразующий тексты на якутском языке в высококачественное аудио. По словам разработчиков, позволяет слушать книги и тексты в естественном звучании родной речи, сохраняя эмоциональную выразительность языка.