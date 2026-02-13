Сибирская энергосбытовая компания при поддержке «Галэкс» перешла на российскую систему хранения резервных копий Yadro

Энергосбытовая компания в Сибири обеспечила защиту данных, внедрив современную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup от компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители ООО «НТЦ Галэкс».

В компании возросло количество обрабатываемых данных, поэтому возникла необходимость усовершенствовать систему резервного копирования. А также – ускорить восстановление данных в случае сбоев. Кроме этого, остро стоял вопрос об уровне защищенности резервных копий – согласно ФЗ-187 РФ, энергосбытовые организации являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). В связи с этим надежная защита информации стала одним из ключевых критериев при выборе решения.

Для реализации проекта была выбрана система Tatlin.Backup российского разработчика Yadro, а также ПО для резервирования данных «Кибер бэкап» от компании «Киберпротект». Поставку и внедрение выполнила «Галэкс» – компания имеет большой опыт импортозамещения, в том числе на субъектах КИИ, и реализует проекты по всей России.

Tatlin.Backup – специализированное решение, которое обеспечивает бесперебойную работу информационных систем, что критически важно для поставщика электроэнергии. Продукт сочетает встроенные аппаратные и программные механизмы защиты резервных копий для гарантированного восстановления данных при инцидентах. Другими важными для заказчика характеристиками системы стали ускоренная запись данных, большой объем хранения и оптимизированный процесс архивирования за счет технологий дедупликации и компрессии «на лету».

«Заказчик обеспечивает электроснабжение всего региона, поэтому при выборе решения ключевым критерием являлось не просто обеспечение хранения данных, но и гарантия их целостности и оперативной доступности. Система Yadro была выбрана как полностью соответствующая как техническим требованиям к резервному копированию, так и нормативным требованиям по информационной безопасности» – сказал Владислав Леонтьев, менеджер продукта Yadro Tatlin.Backup.

В результате реализации проекта энергосбытовая компания получила высокодоступную систему резервирования, построенную на российских разработках. Решение минимизирует риски простоев и обеспечивает непрерывность работы даже в критических ситуациях.

«Мы тесно сотрудничаем с субъектами КИИ: госсектором, промышленностью, энергетикой, здравоохранением. Помогаем не только выбрать и внедрить подходящий под задачи и бюджет продукт, но и обеспечить полное соответствие современным требованиям к качеству реализации работ и защите информации. С предприятиями энергетики мы сотрудничаем давно: поставляем компьютерную технику, строим инженерные системы, помогаем решать вопросы импортозамещения» – сказал Дмитрий Гулидов, директор «ГалэксКом».