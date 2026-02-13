CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Платформикс» и «Инферит» заключили партнерское соглашение

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и системный интегратор «Платформикс» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление позиций компаний на рынке и развитие технологического суверенитета страны. Совместно партнеры будут создавать и внедрять комплексные решения для бизнеса и госсектора, что отвечает стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Платформикс» специализируется на тиражируемых решениях для построения корпоративных информационных инфраструктур. Экспертиза «Платформикс» позволяет выполнять комплексные интеграционные проекты любой сложности и закрывать весь жизненный цикл проекта: от аудита до технической поддержки.

Клиентами «Платформикс» являются более 2500 компаний из разных отраслей. В партнерстве с «Инферит» интегратор планирует создавать и предлагать рынку решения, которые не только отвечают запросу на функциональность и производительность, но и учитывают требования импортозамещения и технологической независимости для повышения устойчивости бизнеса клиентов.

Российский вендор «Инферит», производитель компьютерного оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, — экосистемный игрок. В портфеле компании — несколько продуктовых направлений: компьютерная и серверная техника, инструменты информационной безопасности, FinOps и биллинг-платформы, система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры.

Благодаря сотрудничеству с вендором «Платформикс» расширит для своих заказчиков возможность использования российских программных продуктов на выгодных условиях, в частности системы дискаверинга ИТ-активов «Инферит ИТМен».

«Инферит ИТМен» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры, которая автоматизирует учет оборудования и программного обеспечения, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. ПО входит в реестр Минцифры и соответствует строгим требования информационной безопасности.

«Сотрудничество с “Инферит” — логичный шаг в развитии нашего портфеля инфраструктурных решений. Партнерский статус Ferrum Partner открывает нам доступ к глубокой технической экспертизе вендора, что в конечном итоге повышает скорость реализации и качество эксплуатации ИТ-сервисов у наших заказчиков», — отметил Александр Малько, заместитель директора департамента комплексных решений «Платформикс».

«Для нас партнерство с “Платформикс” — прежде всего возможность расширить присутствие наших продуктов в разных сегментах рынка — там, где необходимы надежные отечественные решения с целью импортозамещения. Теперь клиенты получат доступ к инфраструктурным продуктам “Инферит” в связке с практическим опытом интегратора и понятной экономикой владения», — сказал Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

