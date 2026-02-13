CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Импортонезависимость
|

Облачная цифровая платформа IVA 360 объединила более тысячи сотрудников группы компаний «Петро Велт Технолоджис»

В рамках программы по переходу на отечественное программное обеспечение группа компаний «Петро Велт Технолоджис» (PeWeTe), одна из независимых нефтесервисных компаний в России, перешла на отечественную облачную платформу с ИИ для коммуникаций и совместной работы IVA 360 (ранее – «Вкурсе»). Цифровая экосистема для делового общения, разработанная IVA Technologies, объединила более тысячи сотрудников PeWeTe из разных производственных локаций. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Решение о переходе на облачную платформу IVA 360 было принято в 2024 г. в связи с прекращением работы зарубежного сервиса Microsoft Teams. Главной задачей проекта стало обеспечение надежным и отказоустойчивым сервисом коммуникаций для Группы компаний, не подверженного санкционным и законодательным рискам. Компания искала отечественное облачное решение, которое обеспечит надежную видеосвязь, возможность совместной работы над проектами, прозрачную авторизацию, а также быстрое масштабирование.

Внедрение IVA 360 прошла в рекордно короткие сроки — всего за шесть дней: подключение платформы заняло один день, а настройка и программная конфигурация — пять. Переход на новую систему позволил объединить производственные площадки компании в Москве, и других городах присутствия Компании в единую цифровую среду, обеспечив стабильную связь и совместную работу в облаке.

Сегодня IVA 360 активно используется во всех подразделениях PeWeTe — руководителями для проведения планёрок и совещаний, инженерными отделами для координации проектных работ, бухгалтерией и ИТ-департаментом для оперативного взаимодействия.

По итогам внедрения количество мероприятий на платформе существенно возросло: если в 2024 г. в пиковые дни проводилось до 237 звонков (в среднем 160), то в 2025 г. этот показатель достиг 939 мероприятий в день (в среднем 730). Использование IVA 360 позволило снизить затраты на корпоративную связь, ускорить процессы согласований и повысить продуктивность сотрудников.

«Функционал IVA 360 полностью соответствует нашим задачам. Платформа работает стабильно, регулярно обновляется и получает новый полезный функционал. Особенно ценим удобство интерфейса, схожего с привычными зарубежными решениями, и простоту администрирования. Благодаря IVA 360 нам удалось обеспечить все площадки и сотрудников современным средством коммуникаций и оперативность взаимодействия», — сказал Андрей Сунцов, директор по информационным технологиям ГК «Петро Велт Технолоджис».

«Для нас важно, чтобы переход на отечественные решения проходил для заказчиков максимально быстро и комфортно. Кейc PeWeTe показал, что IVA 360 способна заменить зарубежные платформы без потери функциональности и при этом обеспечить высокий уровень защищенности данных. Мы продолжим развивать экосистему платформы, создавая решения, которые помогают компаниям работать эффективно и безопасно», — сказал генеральный директор IVA 360 Юрий Матвеев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще