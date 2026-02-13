CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС выяснила, какие умные часы и колонки чаще всего сдают по трейд-ин в Красноярске

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала, устройства каких брендов чаще всего сдаются клиентами в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети. Среди умных часов абсолютным лидером по сдаче стали устройства Huawei, а в категории умных колонок — устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В розничной сети МТС в 2025 г. количество смартфонов, которые сдали клиенты по системе трейд-ин, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — на них приходится 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».

«Спрос на программу трейд-ин в нашей розничной сети с каждым годом растет: активнее всего красноярцы взамен на скидку на новый гаджет меняют умные колонки и часы. Например, дополнительная скидка на смартфон Samsung Glaxy S25 Ultra 1ТБ может составить 15 тыс. руб., что неплохо сэкономит семейный бюджет», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В 2026 . МТС расширила программу трейд-ин в Красноярском крае. Клиенты могут сдать в салонах МТС свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар. Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и товара, который покупатель хочет приобрести. В программе участвуют 14 моделей умных колонок от «Яндекса» и VK, а также 126 моделей смарт-часов от Apple, Samsung, Huawei, Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi.

