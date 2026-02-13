CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Билайн внедрил свой корпоративный мессенджер на базе eXpress

Билайн объявляет о запуске собственного корпоративного приложения для рабочего общения Buzz, созданного на базе мессенджера eXpress.

В последние годы рынок корпоративных коммуникаций демонстрирует устойчивый рост: крупные компании все активнее переходят на специализированные корпоративные мессенджеры, которые обеспечивают защищенность данных, независимость инфраструктуры и интеграцию с внутренними ИТ-системами. Следуя этому тренду, Билайн в 2025 году запустил продажи корпоративного мессенджера на базе платформы eXpress для внешних заказчиков, а теперь внедрил решение и внутри собственной организации.

Продукт зарекомендовал себя как надежный инструмент корпоративных коммуникаций и уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в отраслевых рейтингах, включая рейтинг CNews за 2025 год. Использование платформы внутри Билайна стало продолжением стратегии компании по развитию и применению лучших отечественных цифровых решений в собственной операционной деятельности.

Внедрение корпоративного мессенджера реализовано в контуре внутренней цифровой инфраструктуры компании. Приложение развернуто в корпоративной среде Билайна с учетом требований к масштабируемости, отказоустойчивости и бесшовной интеграции с существующими ИТ-сервисами и бизнес-процессами. Это позволило обеспечить единое коммуникационное пространство для сотрудников по всей организационной структуре.

Особое внимание при внедрении Buzz уделено вопросам информационной безопасности: решение реализовано с полным контролем над потоками данных и их хранением на территории России. Платформа eXpress соответствует требованиям российского законодательства, поддерживает интеграцию с DLP-системами (от англ. Data Leak Prevention, «предотвращение утечек информации»), SIEM-системами (от англ. Security information and event management, «управление событиями информационной безопасности») и внутренними средствами мониторинга, а также позволяет оперативно реагировать на инциденты и минимизировать риски утечки информации.

Решение выходит за рамки стандартного мессенджера и обладает высоким потенциалом масштабирования до супераппа с широким набором функций.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«В рамках Buzz мы планируем собрать все ключевые элементы внутренних коммуникаций, начиная от функционала мессенджера и чатов, заканчивая коммуникационным информационным пространством внутри компании и личными кабинетами. Все это поможет сделать работу и общение сотрудников Билайна по-настоящему удобными и эффективными. Запуская Buzz, мы сознательно выбираем путь, при котором используем собственные решения для своих нужд. Это вопрос доверия к технологиям, которые мы развиваем, и уверенности в их надежности, удобстве и безопасности».

Запуск Buzz — часть стратегии Билайна по развитию собственной цифровой экосистемы и укреплению информационной устойчивости компании. Использование проверенных отечественных решений позволяет повышать внутреннюю эффективность, обеспечивать защищенность корпоративных данных и задавать стандарты безопасной деловой коммуникации в отрасли.

Андрей Врацкий, CEO и основатель платформы eXpress:

«Надежная и полнофункциональная коммуникационная платформа в компании такого масштаба, как Билайн, не только бесшовно встраивается в бизнес-процессы, но и помогает цифровому лидеру отрасли на своем примере продвигать инфраструктурные стандарты безопасности. Мы также видим широкие перспективы нашего технологического сотрудничества по разработке и продвижению решения для коммуникаций по модели SaaS».

В перспективе Buzz станет основным инструментом корпоративного общения для сотрудников Билайна и будет масштабироваться с учетом развития бизнес-процессов.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5wYhCVo

