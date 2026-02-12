CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о расширении функциональности системы R-Vision SGRC. Решение получило новые возможности по управлению рисками информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Новый функционал ориентирован прежде всего на компании с высоким уровнем регуляторной нагрузки – банки, страховые и финансовые организации, для которых управление операционными рисками напрямую связано с устойчивостью бизнеса и соответствием требованиями регуляторов.

В основе нового функционала R-Vision SGRC лежит гибкий подход к управлению операционными рисками, при котором каждый риск рассматривается как самостоятельный объект со своим жизненным циклом. Риск фиксируется в момент его выявления и обрабатывается индивидуально, с собственным воркфлоу, ответственными и сроками, без привязки к общему циклу пересмотра. Такой подход дополняет классическую периодическую модель и обеспечивает непрерывный мониторинг рисков: изменение исходных параметров и статуса мероприятий по обработке риска становится основанием для его переоценки, риск переводится в соответствующий статус и направляется на экспертный анализ.

При анализе рисков R-Vision SGRC автоматически обогащает данные дополнительным контекстом, доступным в организации. Например, для активов могут учитываться сведения об их ценности и участии в бизнес-процессах. Такой подход реализован за счет интеграций со смежными информационными системами и способен повысить качество управленческих решений.

Для быстрого старта в продукте предусмотрены преднастроенный воркфлоу и типовая методика оценки операционных рисков, разработанная R-Vision. При необходимости методику можно адаптировать под требования конкретной организации или настроить собственную с помощью конструктора.

«Расширение функциональности R-Vision SGRC отражает запрос рынка на более целостный и динамичный подход к управлению рисками. Новый модуль позволяет выстраивать непрерывный процесс работы с операционными рисками и учитывать реальный бизнес-контекст при принятии управленческих решений», – сказала Ксения Коляда, руководитель продукта R-Vision SGRC.

С расширением возможностей R-Vision SGRC фактически вышел за рамки управления исключительно рисками информационной безопасности, становясь решением для комплексного управления рисками организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Придуман новый способ мошенничества с онлайн-магазинами. Мошенники остаются с деньгами и товаром, а вродавцы все в долгах

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще