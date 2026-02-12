В R-Vision SGRC появилась возможность управления операционными рисками

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о расширении функциональности системы R-Vision SGRC. Решение получило новые возможности по управлению рисками информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Новый функционал ориентирован прежде всего на компании с высоким уровнем регуляторной нагрузки – банки, страховые и финансовые организации, для которых управление операционными рисками напрямую связано с устойчивостью бизнеса и соответствием требованиями регуляторов.

В основе нового функционала R-Vision SGRC лежит гибкий подход к управлению операционными рисками, при котором каждый риск рассматривается как самостоятельный объект со своим жизненным циклом. Риск фиксируется в момент его выявления и обрабатывается индивидуально, с собственным воркфлоу, ответственными и сроками, без привязки к общему циклу пересмотра. Такой подход дополняет классическую периодическую модель и обеспечивает непрерывный мониторинг рисков: изменение исходных параметров и статуса мероприятий по обработке риска становится основанием для его переоценки, риск переводится в соответствующий статус и направляется на экспертный анализ.

При анализе рисков R-Vision SGRC автоматически обогащает данные дополнительным контекстом, доступным в организации. Например, для активов могут учитываться сведения об их ценности и участии в бизнес-процессах. Такой подход реализован за счет интеграций со смежными информационными системами и способен повысить качество управленческих решений.

Для быстрого старта в продукте предусмотрены преднастроенный воркфлоу и типовая методика оценки операционных рисков, разработанная R-Vision. При необходимости методику можно адаптировать под требования конкретной организации или настроить собственную с помощью конструктора.

«Расширение функциональности R-Vision SGRC отражает запрос рынка на более целостный и динамичный подход к управлению рисками. Новый модуль позволяет выстраивать непрерывный процесс работы с операционными рисками и учитывать реальный бизнес-контекст при принятии управленческих решений», – сказала Ксения Коляда, руководитель продукта R-Vision SGRC.

С расширением возможностей R-Vision SGRC фактически вышел за рамки управления исключительно рисками информационной безопасности, становясь решением для комплексного управления рисками организации.