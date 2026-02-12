В Пермском Политехе готовят инженеров будущего на отечественных человекоподобных роботах

На кафедре автоматики и телемеханики Пермского Политеха у студентов появилась возможность обучения на человекоподобном роботе, который умеет говорить, жестикулировать, менять выражение «лица». Учебный процесс выстроен на машине Арди, созданной компанией «Промобот» на основе робототехнической платформы Robo-C по заказу компании «Дабл Ю Экспо». Об этом CNews сообщили представители Пермского Политеха.

Реализация проекта осуществляется на фоне инициатив по ограничению закупок зарубежной образовательной робототехники и задачи войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 г.

«Российская промышленность ставит перед собой амбициозную цель — войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Для этого нужно увеличить поставки и внедрение роботов в 9 раз. Запуск и обслуживание роботов требуют квалифицированных кадров. Поэтому обучение робототехнике на отечественном оборудовании — стратегический приоритет: студенты, работая с российскими роботами, быстрее адаптируются к промышленным задачам и работе с отечественным оборудованием. При этом изучение робототехники на иностранных роботах способствует внедрению импортных решений. Только комплексный подход к обучению и развитию технологий позволит достичь поставленных целей», — сказал Максим Чугунов, генеральный директор «Промобот».

До недавнего времени будущие инженеры изучали робототехнику в основном на импортных образцах. В Пермском Политехе впервые выстроили образовательный процесс на отечественной платформе. С помощью Арди студенты программы подготовки «Автономные сервисные роботы» электротехнического факультета осваивают целый спектр передовых дисциплин: робототехнику, мехатронику, компьютерное зрение и технологии нейросетей.

Ключевым преимуществом стала разработка уникального учебно-методического комплекса, включающего материалы базового и продвинутого уровней, а также SDK — профессиональный инструментарий разработки с прямым доступом к управлению роботом на уровне операционной системы ROS2. Это позволяет будущим инженерам программировать не только движения и навигацию, но и сложные сценарии человеко-машинного взаимодействия, включая речь, жесты и мимику.

«Умение работать с антропоморфными робототехническими платформами сегодня становится важным навыком, и внедрение их в образовательный процесс — это стратегический шаг в подготовке инженеров будущего. Такой подход поможет сформировать у будущих выпускников Пермского Политеха не только глубокие профессиональные компетенции, но и системное мышление, а также способность создавать комплексные технологические решения», — сказал Александр Труфанов, первый проректор - проректор по информатизации ПНИПУ.