«ЦБС имени Оралхана Бокея» автоматизировала книговыдачу и работу с фондом

«РСТ-Инвент» объявила о завершении проекта по внедрению RFID-решения в «Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея» в Усть-Каменогорске. Библиотека получила автоматизированную систему учета и выдачи книг, интегрированную с АБИС «Ирбис64».

В рамках проекта весь фонд библиотеки был промаркирован с помощью 36 тыс. RFID-меток PuzzleTag, а для регистрации читателей использованы 6 тыс. электронных билетов TwinTag. Внедрены устройства для автоматизированной подачи меток, значительно ускоряющие маркировку новых поступлений. Для ускорения выдачи и возврата литературы сотрудниками установлены и настроены три настольных считывателя RST-BOOKOS. Для обеспечения безопасности фонда используется портальный считыватель RST-GN-001-1, контролирующий внос и вынос изданий.

Ключевым элементом системы стала станция автоматической книговыдачи RST-ALS-001-1 с 24-дюймовым сенсорным экраном, которая позволяет читателям самостоятельно регистрировать книги, проверять состояние электронного формуляра и пользоваться библиотечными сервисами без участия сотрудников.

Интерфейс станции был полностью адаптирован под локальные требования библиотеки, включая специфику отображения персональных данных пользователей, а на экран ожидания интегрирован медиамодуль для трансляции новостей учреждения и анонсов мероприятий, превращающий терминалы в канал внутренних коммуникаций.

«Каждый проект для нас эксклюзивен. В Усть-Каменогорске нашей задачей было обеспечить не только техническую надежность связи меток и АБИС, но и создать дружелюбную цифровую среду. Успешная адаптация ПО под региональные стандарты и расширение функционала за счет медиаконтента подтверждают нашу готовность решать нестандартные задачи на международном рынке СНГ», — сказал Алексей Фузейников, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «РСТ-Инвент».

Благодаря RFID-решению операционные процессы библиотеки существенно ускорились: инвентаризация фонда, которая ранее могла занимать месяцы, теперь проводится за считанные дни, а ошибки в размещении книг выявляются мгновенно. Станция самообслуживания помогает обслуживать одного читателя за несколько секунд, полностью исключая очереди даже в часы пик, а портальные считыватели обеспечивают 99% точность идентификации объектов и надежную защиту фонда.

«Нам было важно не просто внедрить технологию, а получить решение, максимально удобное для нашего коллектива и читателей. В результате время обслуживания сократилось на 40%, а количество обращений к сотрудникам по типовым операциям снизилось почти вдвое. Гибкость инженеров в адаптации интерфейса и внедрение системы анонсирования мероприятий на экранах станции самообслуживания превзошли наши ожидания. Такой индивидуальный подход сделал процесс цифровизации не только эффективным, но и очень комфортным», — сказала директор «ЦБС имени Оралхана Бокея» Кабиба Акжигитова.