«Системный оператор ЕЭС» усовершенствовал ИТ-инфраструктуру

Системный интегратор «Траектория Технологий» объявил о завершении проекта по созданию гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) филиала «Системного оператора Единой энергетической системы» – ОДУ Центра на отечественных платформе виртуализации и серверов корпоративного уровня. Для системного оператора это – логичный шаг в развитии ИТ-инфраструктуры, направленный на кардинальное упрощение физической составляющей инфраструктуры диспетчерского центра (отказ от широкого спектра дорогостоящего импортного оборудования) и создание виртуальной, программно-определяемой ИТ-инфраструктуры, направленной на упрощение управления ИТ-ресурсами, высокую масштабируемость и отказоустойчивость.

«Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – специализированная организация, которая осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России. В задачи компании входят управление технологическими режимами работы объектов энергетики в режиме реального времени, обеспечение перспективного развития ЕЭС России, обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. ОДУ Центра (Объединенное диспетчерское управления энергосистемы Центра) управляет работой 18 филиалов – региональных диспетчерских управлений, расположенных на территории 19 субъектов Российской Федерации: Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Исходя из условия обеспечения непрерывности выполнения функций оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, простой критически важных (mission critical) технологических информационных систем недопустим. Это обусловило технологические риски проекта – сложность и длительность миграции ИС на новую платформу виртуализации, ввиду отсутствия прямой совместимости форматов виртуальных машин между исходной и целевой средой.

«Отсутствие кросс-платформенной совместимости на уровне файлов виртуальных машин превращает процесс миграции из “lift and shift” – поднять и перенести – в комплексный проект, включающий конвертацию, валидацию и откат на случай проблем. Мы заранее предусмотрели эти особенности проекта, что в итоге привело к успешному переходу на отечественную гиперконвергентную архитектуру программно-аппаратных комплексов виртуализации ОДУ Центра», — отметил Директор по информационным технологиям СО ЕЭС Глеб Лигачев.