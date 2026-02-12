CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

РЦНИ открывает тестовый доступ к отечественной ИИ-платформе для органической химии «Синтелли»

ФГБУ «Российский центр научной информации» (РЦНИ) объявляет о старте нового этапа бесплатного тестирования для образовательных и научных организаций сервиса отечественной платформы для поиска, анализа и обработки химической информации «Синтелли» (компания «Синтелли» входит в ГК «Наносемантика»). Об этом CNews сообщили представители ГК «Лаборатория Наносемантика».

К участию в тестировании приглашаются вузы, научно-исследовательские институты, научные библиотеки и организации государственного сектора науки. Участники получат полный доступ к инструментам «Синтелли» и смогут использовать платформу в учебных и исследовательских проектах по органической и медицинской химии.

Что входит в тестирование

База данных: более 350 млн записей о соединениях, реакциях и литературных источниках.

Специализированные механизмы поиска: структурный, подструктурный, поиск по подобию, поиск по структурам Маркуша, а также комбинированные запросы.

Прогнозирование свойств: более 80 моделей для оценки токсичности, физико-химических и биологических свойств.

PDF2SMILES: автоматическое извлечение химических структур из PDF-документов.

ИИ-инструменты для исследований: планирование синтеза, моделирование спектров, анализ растворимости и другие возможности.

Совместная работа: инструменты для командной работы с наборами молекул и проектными коллекциями.

Решение полностью развернуто в российской инфраструктуре, обеспечивает высокую скорость обработки больших объемов данных и поддерживает задачи технологического суверенитет России.

Платформа «Синтелли» может быть альтернативным дополнительным источником химической информации для проверки гипотез и расширения поиска, а ее использование позволяет сокращать время на поиск данных, анализ и планирование экспериментов, интегрировать ИИ-инструменты в учебный и исследовательский процесс, работать с надежным отечественным продуктом без рисков ограничения доступа к критичным инструментам.

