«Национальная Лотерея» внедрила систему CVM-маркетинга на базе отечественного ПО

«Национальная Лотерея» внедрила в работу платформу CVM-маркетинга CM Ocean на базе отечественного решения. Интегратором выступил GlowByte. Об этом CNews сообщили представители «Национальной Лотереи».

В рамках проекта «Национальная Лотерея» поставила задачу повысить эффективность работы с клиентской базой за счёт внедрения современных инструментов сегментации, персонализации, глубокой клиентской аналитики и контактной политики. Особое внимание было уделено построению целевых маркетинговых кампаний и сценариев коммуникаций с учётом поведения клиентов.

Новая CVM-платформа используется для управления всеми маркетинговыми кампаниями по развитию клиентской базы и охватывает ключевые каналы коммуникаций. Решение обрабатывает данные о более чем 10 млн клиентов и позволяет управлять рассылками с применением каскадных и триггерных механик на основе агрегированных данных.

Проект был реализован в сжатые сроки. Разработка витрины данных велась параллельно с внедрением CVM-платформы, что позволило оперативно запустить решение в эксплуатацию и начать использование системы в ежедневной маркетинговой работе.

«Наша цель — сделать участие в лотереях современным и персонализированным опытом. Новая платформа — это важный шаг от массовых рассылок к индивидуальному диалогу с каждым игроком. Теперь мы можем точнее понимать предпочтения наших клиентов и предлагать именно те игры и события, которые им интересны, укрепляя лотереи как национальную традицию, объединяющую поколения», — отметила заместитель генерального директора «Национальной Лотереи» Жанна Шалимова.

«Переход на платформу CM Ocean — это инвестиция в гибкость нашего бизнеса. В условиях высококонкурентного рынка скорость запуска маркетинговых инициатив становится решающим фактором. Мы автоматизировали работу с данными на всех этапах жизненного цикла клиента. Это позволило превратить CVM-маркетинг в драйвер выручки, обеспечив полную прозрачность и измеримость каждой кампании на базе 10 млн профилей», — сказала директор по развитию CRM и программ лояльности Анастасия Сенчугова.

«Для “Национальной Лотереи” внедрение CVM-платформы CM Ocean стало ключевым этапом цифровой трансформации. Перед нами стоял масштабный вызов: в кратчайшие сроки перевести работу с огромной клиентской базой на отечественный стек и развернуть витрину клиентских данных в новой системе, обеспечив при этом качественно новый уровень персонализации. Основной сложностью была бесшовная интеграция с существующим ландшафтом без остановки бизнес-процессов. Мы создали надёжный фундамент для перехода к ситуативному маркетингу, что позволит бизнесу максимально оперативно реагировать на изменения в поведении потребителей», — сказал руководитель проектного офиса «Национальной Лотереи» Глеб Тищенко.

«Этот проект — пример того, как качественная российская IT-платформа и глубокая экспертиза в области данных позволяют решать задачи национального масштаба. Мы не просто внедрили CVM-систему, а создали защищённый и мощный аналитический контур для работы с одной из крупнейших клиентских баз в стране. Это фундамент для перехода лотерейного рынка к персонализированному и событийному маркетингу в реальном времени», — сказал руководитель направления Marketing Management GlowByte Александр Бычков.

«Лотерейная индустрия предъявляет особенно высокие требования к клиентскому опыту — здесь ключевую роль играют доверие, уместность коммуникаций и персональный подход. Партнёрство с “Национальной Лотереей” изначально является для нас стратегически значимым, а реализованный проект на практике подтвердил зрелость платформы CM Ocean: решение надёжно работает с одной из крупнейших клиентских баз в стране и одновременно закладывает технологическую основу для роста персонализации и дальнейшего развития всей экосистемы», — сказал директор платформы CM Ocean в Data Sapience Владимир Носиков.