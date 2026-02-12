МТС: компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение

МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Нижегородской области стали чаще инвестировать в цифровые решения на базе IoT, облачные платформы и умное видеонаблюдение. В целом по объему инвестиций в эти направления в 2025 г. Нижегородская область заняла пятую строчку по стране, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области.

Основной вклад в рост цифровизации региона внесло видеонаблюдение: инвестиции в эту категорию выросли почти в 7 раз по сравнению с 2024 г. По темпам развития этого направления Нижегородская область возглавила Приволжский федеральный округ. Ключевым драйвером стала модернизация машиностроительных предприятий, где системы видеоанализа применяются для контроля производственных процессов и обеспечения безопасности. Параллельно технологии активно внедряются в смежные секторы экономики региона: в коммерческой недвижимости — для мониторинга территорий и инженерных систем; в ритейле — для предотвращения хищений и контроля кассовых операций; на транспорте и в логистике — для отслеживания грузопотоков и управления складскими комплексами; в ЖКХ — для наблюдения за дворовыми территориями и парковками; в социальной сфере — для обеспечения безопасности в образовательных и медицинских учреждениях.

Параллельно бизнес региона нарастил вложения в интернет вещей (IoT): по итогам года рост составил 16%, а Нижегородская область вошла в топ-регионов по количеству подключенных умных устройств для бизнеса.

Наиболее активно применяли IoT-решения следующие отрасли: ЖКХ (+17%) — внедрение датчиков дистанционного учета ресурсов, автоматизированных систем управления подъездами и парковочными зонами; ИТ-сектор (+14%) — мониторинг серверных помещений, контроль климатических параметров и обеспечение отказоустойчивости критически важных систем; промышленность (+11,7%) — использование датчиков для отслеживания вибрации станков, энергопотребления и параметров оборудования на предприятиях машиностроительного кластера, включая автокомпонентную отрасль и тяжелое машиностроение.

В целом по стране растет спрос на облачные решения, и нижегородский бизнес не стал исключением: регион вошел в топ-5 по российскому рейтингу. Ритейлеры, обрабатывающие производства, гостиничная и ресторанная отрасль отдавали предпочтение виртуальным машинам в облаке и резервному копированию данных.

«Промышленность Нижегородской области традиционно занимает значимое место в экономике Поволжья, и сегодня местные предприятия делают ставку на цифровые инструменты для повышения управляемости и безопасности производственных процессов. Нижегородский бизнес демонстрирует рекордные темпы инвестиций именно в технологии, обеспечивающие прозрачность контроля и защиту активов. Особенно интересно, что спрос формируется не только в крупном промышленном сегменте, но и среди предприятий в сфере логистики, ритейла и услуг», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.