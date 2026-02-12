ГК Applite выпустила новую версию ОС «Атлант Giant»

ГК Applite объявила о новом релизе операционной системы «Атлант Giant», предназначенной для использования в коммерческом и государственном секторах. Обновление ориентировано на эксплуатацию в распределённых инфраструктурах и учитывает повышенные требования к устойчивости работы и централизованному управлению.

ОС «Атлант Giant» построена на базе Linux-дистрибутива Debian 12 и ядре 6.17.2 с длительным сроком поддержки, что обеспечивает совместимость с современным пользовательским и серверным оборудованием. На текущий момент релиз доступен для архитектуры x86_64, а также ведётся работа над расширением перечня поддерживаемых архитектур, включая ARMv8.

Новая версия операционной системы предоставляет расширенные возможности по организации рабочих мест пользователей. Платформа поддерживает несколько окружений рабочего стола, такие как KDE Plasma 6, GNOME, MATE, а также лёгкое окружение LxQT, что позволяет адаптировать интерфейс под различные категории пользователей и аппаратные конфигурации.

Для сценариев с повышенными требованиями к контролю доступа в системе реализован режим киоска. Он позволяет ограничивать перечень доступных приложений, запрещать доступ к виртуальным консолям и внешним носителям, а также задавать фиксированные параметры рабочего места.

В релизе Giant произошли изменения в архитектуре системы.

Программы для работы с оборудованием (прошивки и драйверы) вынесены из базового слоя операционной системы в отдельный слой. Обновления драйверов больше не привязаны к циклу обновления базового слоя ОС «Атлант» и могут выпускаться по мере готовности. Таким образом удалось обеспечить оперативную поддержку нового оборудования и более предсказуемое и контролируемое обновление.

Добавлена технология WinSocket – решение для полноценного запуска программных продуктов и драйверов, созданных для работы в среде Windows, ориентированное на работу в изолированных сетевых контурах. С точки зрения безопасности запускаемые приложения ограничены рамками локальной сети.

Поддержка графических решений Nvidia реализована также в отдельном слое для удобства обновления драйверов GPU.

Обеспечена полноценная поддержка технологии USB-C / Type-C Power Delivery из коробки. Не требуется ручное переключение ролей порта. Также в системе есть готовые инструменты для проверки и диагностики USB-C-зарядки, что существенно экономит время при поиске неисправностей.

Проверка целостности конфигурации слоев в ОС «Атлант Giant» происходит при загрузке системы. Если конфигурация ОС нарушена, то система автоматически переходит в режим восстановления.

В состав ОС «Атлант Giant» также входит система централизованного управления LayerPie, которая автоматизирует типовые задачи ИТ-подразделений по администрированию рабочих станций и серверов, повышает отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры и позволяет: удаленно и гарантированно устанавливать/обновлять/удалять программное обеспечение; управлять состоянием и версиями программного обеспечения на удалённых АРМ. При этом пользователи могут продолжать работать во время обновления ПО или системного ядра; осуществлять шаблонизацию программного обеспечения, группировать наборы программного обеспечения в зависимости от ролей АРМ в сети; возвращаться в предыдущее состояние в случае нештатной ситуации (автоматическое журналирование точек отката на конечном устройстве); осуществлять быстрое развёртывание поддерживаемых операционных систем и ПО поверх данных ОС; управлять заданиями на удалённых хостах, проводить мониторинг состояния АРМ, сбор статистических данных (сведения о состоянии системы, сведения об изменениях в составе аппаратной части и др.); удаленно оказывать техническую поддержку пользователя на его экране (штатные средства из коробки); создавать, управлять правами и удалять локальных пользователей централизованно и др.

Репозиторий операционной системы был полностью пересобран и актуализирован.

Обновление с предыдущей версии операционной системы «Атлант Alcyone» возможно без полной переустановки и доступно пользователям с действующей технической поддержкой. Процесс обновления ОС «Атлант» до версии Giant автоматизирован. Все пользовательские данные сохраняются в отдельном слое.

Для ОС «Атлант Giant» предусмотрен пятилетний срок поддержки — до 2030 г. включительно.

«Выпуск новой версии ОС «Атлант» в том числе продиктован требованиями рынка к безопасности программного обеспечения и соответствию новейшим аппаратным характеристикам. К тому же неизменной остается потребность в надежном отказоустойчивом управлении ИТ-инфраструктурой. Система на основе контейнеризации программного обеспечения, включая системное, которой обладает ОС «Атлант», показала на практике свою эффективность для большинства процессов в ИТ. Опираясь на эти данные, мы выпустили обновление релиза ОС «Атлант» под названием Giant, обеспечивая с одной стороны – требования рынка, с другой стороны – функционал нашей уникальной технологии управления», – отметил Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию компании «Атлант».