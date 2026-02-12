ЕВРАЗ упростил определение категории рельсов для своих клиентов

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК разработали специализированное приложение для определения категории рельсов в режиме реального времени. Новый цифровой инструмент заменит бумажные каталоги и минимизирует риски ошибок при идентификации продукции комбината для железных дорог. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

ЕВРАЗ – производитель рельсов. Компания разработала и запустила в производство рельсы ДТ350ВС400 для высокоскоростного движения до 400 км/ч, рельсы низкотемпературной надежности ДТ350НН, рельсы повышенной износостойкости и сопротивления контактной усталости типа Р65 категории ДТ400ИК и другие продукты.

Приложение позволяет мгновенно получить точную информацию о категории изделия после введения данных маркировки с поверхности рельса, в том числе, о способе термического упрочнения, классе твердости и назначении. Оно предназначено для сотрудников ОАО «РЖД», железнодорожных эксплуатационных, ремонтных и строительных организаций и работает на любом смартфоне, планшете или компьютере.

«Предприятия ЕВРАЗа успешно ведут цифровизацию процессов и сервиса, задают стандарт технологичности взаимодействия между производителем и потребителем. Запуск приложения для клиентов компании особенно актуален с учетом масштабов железных дорог страны и обширного продуктового портфеля ЕВРАЗ ЗСМК», — отметила директор по продажам и развитию рельсовой продукции ЕВРАЗа Ксения Нэх.