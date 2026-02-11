CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС ускорила интернет в торговом центре «Сказка»

МТС улучшила качество мобильной связи и интернета в торговом центре «Сказка», расположенном в зоне крупной жилой застройки в Новой Москве. Благодаря современной сети связи посетители и сотрудники ТЦ могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональный торговый центр «Сказка» является одной из опорных точек социальной инфраструктуры Новомосковского административного округа столицы. Трехуровневое здание молла площадью около 39 тыс. кв. м расположено в 50 метрах от станции метро «Рассказовка», что обеспечивает его ежедневную высокую проходимость.

Для улучшения покрытия и расширения пропускной способности сети в помещениях ТЦ инженеры МТС задействовали внутреннюю антенно-распределительную систему, подключив к ней оборудование базовой станции в диапазоне LTE 1800 по технологии MIMO 2x2, которая позволяет более эффективно использовать частотный ресурс. В дополнение к внутреннему оборудованию, на кровле здания были установлены две внешние антенны.

Установленное оборудование позволяет пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с и звонить, в том числе с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет), на всей территории комплекса, включая подземную парковку.

«Крупные торговые центры являются для нас одними из приоритетных локаций для улучшения качества связи. Такие объекты ежедневно посещаются десятками тысяч людей – кроме шоппинга, это места встреч и проведения досуга. Поэтому организация indoor-покрытия внутри и вокруг ТЦ, где абоненты активно пользуются услугами мобильной связи, предъявляет высокие требования к планированию сети и техническим решениям, чтобы во всех помещениях – от парковки и торговых площадей до атриума – был уверенный сигнал и комфортная скорость мобильного интернета», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Продажи видеокарт в России за год выросли на 30 миллиардов. 90% рынка занимает Nvidia

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще