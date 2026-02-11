CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«ГигаЧат» подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов

Теперь на сайте «СберЗдоровья» искусственный интеллект поможет подобрать врача по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов. ИИ-помощник «ГигаЧат» упрощает выбор врача, экономит время и ускоряет выздоровление, поскольку человек сразу попадает к нужному специалисту. Решение доступно по всей России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пациенту достаточно указать симптомы, пол, возраст, дату и время приема, диапазон стоимости и географическое положение клиники. В ответ умный помощник выдаст список из пяти наиболее подходящих специалистов с максимальным рейтингом и высоким количеством положительных отзывов. Пользователю остается выбрать оптимальный вариант и прийти к врачу.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «У разных заболеваний часто бывают схожие симптомы, и тогда непонятно, к какому врачу записываться. Например, боль в животе может быть связана как с гастроэнтерологическими, так и с урологическими, гинекологическими и другими заболеваниями. Изучив симптомы, искусственный интеллект понимает, какое заболевание, скорее всего, послужило их причиной. И после этого подбирает не только подходящих по профилю, но и самых квалифицированных специалистов, которые примут пациента в удобное время в удобной локации».

Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье»: «Мы значительно упростили запись на очный прием, сделав этот процесс быстрым и удобным. ИИ-подбор врача ускоряет выздоровление за счет грамотной маршрутизации и экономии времени, которое пациент мог бы потратить на приемы у непрофильных врачей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще