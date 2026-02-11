CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Германия укрепляет цифровой и инновационный потенциал (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует стратегические ориентиры научно-технической политики Германии, нацеленной на ускоренное внедрение научных результатов в промышленность и обеспечение технологического суверенитета за счет интенсивного развития приоритетных цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Несмотря на то, что Германия стабильно входит в топ-5 мировых лидеров по основным индикаторам развития сферы науки и технологий (объему внутренних затрат на исследования и разработки, численности исследователей, числу публикаций в международных научных журналах и поданных патентных заявок на изобретения), продолжает увеличиваться ее отставание по большинству показателей от мировых лидеров — США и Китая. В целях повышения конкурентоспособности страны Федеральное министерство исследований, технологий и космоса Германии в 2025 г. приняло программу «Исследования и инновации для технологического суверенитета», бюджет которой составляет 19 млрд евро на период реализации до 2030 г.

Главные выводы

Помимо довольно значительного бюджета, Программа предусматривает активное вовлечение бизнеса в поддержку исследовательской деятельности. Это, например, видно из таких целевых показателей, как: увеличение к 2030 г. доли ВЗИР в ВВП до 3,5%, в том числе 2,5% — за счет средств предпринимательского сектора (в 2024 г. 3,13 и 2,14% соответственно) и удвоение числа университетских стартапов, в частности создаваемых совместно с компаниями (с 2 927 в 2023 г. до 5 854).

Приоритетными направлениями поддержки исследований и разработок в Программе определены три области, имеющие высокий потенциал внедрения результатов в промышленность: ИИ, микроэлектроника (включая полупроводники и сенсоры) и квантовые технологии.

Для их интенсивного развития предлагается портфель мер, включающий прямое финансирование (гранты с дифференцированным покрытием расходов для МСП и крупного бизнеса), образовательные инициативы, механизмы трансфера технологий и налоговые стимулы для привлечения в стартапы венчурных средств.

Так, например, проекты в сфере ИИ продолжительностью до трех лет, реализуемые университетами и научными организациями совместно с МСП или крупными компаниями, могут претендовать на гранты, покрывающие до 50% или 40% расходов на ИР соответственно. Предприятиям в сфере микроэлектроники и квантовых технологий могут компенсировать 50% (для МСП) и 70% (крупным компаниям) затрат на ИР, вузам и научным организациям — 100%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще