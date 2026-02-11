«Элар» развивает цифровую память ВДНХ

Корпорация «Элар» завершила проект по модернизации системы электронного архива фонда ВДНХ — комплексного цифрового ресурса, предназначенного для хранения, систематизации и публичного представления документов, наградных материалов, фотографий и сведений об участниках Выставки. Проект стал очередным этапом развития информационной системы, созданной «Элар» ранее, и был направлен на формирование более связанного и наглядного цифрового представления исторического наследия главной Выставки страны. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Система объединяет закрытый контур для внутренней работы специалистов и открытый контур — публичный интернет-портал «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ», где размещаются материалы, представляющие общественный интерес. Ресурс аккумулирует материалы архивно-библиотечного фонда ВДНХ, отражающие историю выставочного комплекса с момента его основания, а также вклад людей и коллективов в развитие страны.

Когда архив начинает рассказывать историю

Завершенная модернизация затронула принципы представления материалов и инструменты работы с ними. В рамках проекта были обновлены механизмы формирования и публикации контента, что позволило связать документы, события и персоналии в едином цифровом пространстве и выстроить между ними устойчивые смысловые связи. Это создало основу для целостного восприятия истории ВДНХ как последовательного исторического процесса, а не набора разрозненных фактов.

На портале «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ» получили развитие тематические разделы, посвященные ключевым событиям и памятным датам в истории выставки. Документы и фотографии представлены в контексте конкретных исторических вех, что делает материалы более понятными и информативными для широкой аудитории.

Существенно расширены возможности представления информации о сотрудниках ВДНХ. Обновлённые персональные страницы объединяют сведения о профессиональной деятельности, наградах и, при наличии, участии в Великой Отечественной войне. Отдельный акцент сделан на материалах, отражающих преемственность поколений и династии, чья история на протяжении десятилетий была связана с выставкой.

Этапы развития цифрового ресурса

Проект по созданию электронного архива ВДНХ реализуется поэтапно. Ранее корпорация «Элар» выполнила масштабные работы по оцифровке наградных материалов и формированию единой базы данных, включающей сведения о более чем 60 тыс. организаций и свыше одного млн человек, когда-либо отмеченных наградами ВДНХ.

В 2022 г. была проведена интеграция портала с информационной системой Министерства обороны Российской Федерации «Память народа». В результате на страницах сотрудников ВДНХ — участников Великой Отечественной войны были реализованы перекрестные ссылки между двумя ресурсами, позволившие связать сведения о боевом пути героев с информацией об их достижениях в мирное время.

Цифровая память как часть культурного наследия

Модернизация системы электронного архива фонда ВДНХ усиливает ее роль как современного инструмента сохранения исторической памяти. Портал позволяет рассматривать историю Выставки через судьбы людей, их достижения и вклад в развитие страны, формируя связанное и доступное пространство исторического знания.

Проект продолжает развиваться как значимый элемент цифровой инфраструктуры ВДНХ, обеспечивающий сохранность документального наследия и формируя понятный и связанный исторический контекст в современном культурном пространстве.